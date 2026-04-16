تركيا تشيّع ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي في مدرسة

تشيّع تركيا الخميس تسعة أشخاص، غالبيتهم من الأطفال، قُتلوا عندما فتح فتى يبلغ 14 عاما النار عليهم داخل مدرسة، قالت السلطات إنه كان يخطّط لهجوم “كبير” واستشهد في صورة على حسابه في تطبيق واتساب، بمنفّذ عملية قتل جماعي في الولايات المتحدة.

ووقع الهجوم في محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد، وهو الثاني من هذا النوع تشهده تركيا هذا الأسبوع، في بلد حيث تُعدّ مثل هذه الحوادث نادرة.

وقالت النيابة العامة في محافظة كهرمان مرعش في بيان الخميس “أثناء فحص المواد الرقمية، تم العثور على وثيقة مؤرخة في 11 نيسان/أبريل 2026 على حاسوب المشتبه فيه، تشير إلى أنه كان يعتزم تنفيذ عملية كبيرة في المستقبل القريب”.

ودخل الفتى المسلّح صفّين دراسيَّين وفتح النار عشوائيا، فيما أفاد مسؤولون بأنه كان يحمل خمسة أسلحة.

وقالت السلطات المحلية إن مراسم التشييع ستُقام في مدينة كهرمان مرعش لثمانية أطفال تراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما، إضافة إلى مدرّس يبلغ 55 عاما.

وأفادت الشرطة بأن الفتى شارك على حسابه في واتساب، صورة للأميركي إليوت رودجر، منفّذ إحدى عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة.

ووفقا لبيان الشرطة “كشفت النتائج الأولية للتحقيق أن الجاني استخدم صورة على حسابه في واتساب تشير إلى إليوت رودجر الذي نفّذ هجوما في الولايات المتحدة عام 2014”.

ورودجر، وهو أميركي كان في الـ22 من عمره آنذاك، قتل ستة أشخاص في حرم جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا، قبل أن يُنهي حياته. وأوضح في مقطع مصوّر نُشر قبيل هجومه أن ما سيقدم عليه هو بمثابة “عقاب” للنساء اللواتي رفضنه.

وقالت السلطات إن الفتى الذي نفّذ إطلاق النار الأربعاء تُوفي في موقع الحادثة، من دون توضيح ملابسات وفاته.

وبحسب الشرطة، فإن والده، وهو مفتّش شرطة سابق، اعتُقل الأربعاء ووضع رهن الحجز، موضحة أنه “تمت مصادرة الأجهزة الرقمية التي ضبطت خلال عمليات التفتيش في منزل الجاني وفي سيارة والده، وهي قيد التحليل حاليا”.

وأضافت “بناء على النتائج الأولية، لم يتم التوصّل إلى أيّ صلة بالإرهاب. ويبدو أن الحادث عمل فردي معزول”.

وأعلنت السلطات أن المدارس في محافظة كهرمان مرعش ستظلّ مغلقة الخميس والجمعة.

– الشرطة تأمر باعتقالات –

وفي سياق متّصل، أعلنت الشرطة الخميس أنها أمرت باعتقال عشرات الأشخاص المتهمين بنشر محتوى مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب حادثتَي إطلاق النار الداميتَين في مدرستَين هذا الأسبوع.

وقالت في بيان “صدرت أوامر باعتقال 83 شخصا تبيّن أنهم شاركوا منشورات ونشاطات تمجّد الجريمة والمجرمين وتؤثر سلبا في النظام العام، وقد جرى اتّخاذ الإجراءات القانونية في حقهم”.

وتابع البيان أنه جرى أيضا حجب الوصول إلى 940 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وإغلاق 93 مجموعة على تطبيق “تلغرام”.

وقبل حادثة الخميس، فتح طالب النار في مدرسته الثانوية السابقة في قضاء سيفريك في جنوب شرقي البلاد الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 16 شخصا بينهم طلاب، قبل أن يُقدم على الانتحار.

وأثارت الحادثتين المتتاليتين احتجاجات لدى المعلّمين، اذ تجمّع عشرات من أعضاء نقاباتهم الرئيسة مساء الأربعاء أمام وزارة التربية والتعليم في أنقرة، ودعوا إلى إضراب لمدّة يومين في عموم تركيا.

ورفع المحتجون لافتة كُتب عليها “لن نُسلّم مدارسنا للعنف”.

من جانبه، أعرب الرئيس رجب طيب إردوغان عن حزنه إزاء “الهجوم المأساوي” الذي وقع الأربعاء، متعهدا بكشف ملابساته “من جميع جوانبه”.

