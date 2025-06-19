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تركيا تعزز الأمن على حدودها مع إيران مع احترام الصراع بين جارتها وإٍسرائيل

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أنقرة (رويترز) – قال مصدر في وزارة الدفاع التركية يوم الخميس إن تركيا عززت الأمن على حدودها مع إيران مع استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفا أن أنقرة لم تشهد أي تدفق لمهاجرين غير قانونيين من إيران.

ونددت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتشارك مع إيران حدودا طولها 560 كيلومترا، بالهجمات الإسرائيلية على إيران، قائلة إنها تنتهك القانون الدولي.

وعرضت المساعدة في ترتيب استئناف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه “تم اتخاذ احتياطات أمنية مكثفة عبر تدابير إضافية على جميع حدودنا بما في ذلك مع إيران”.

وأضاف المصدر أنه لا توجد مؤشرات على “موجة هجرة جماعية نحو تركيا”.

وتؤوي تركيا بالفعل ملايين اللاجئين، معظمهم من جارة أخرى هي سوريا، وتقول إنها لا تستطيع استقبال المزيد.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء بالهجمات الإسرائيلية على إيران ووصفها بأنها “إرهاب دولة”، وقال إن تركيا سترفع دفاعاتها إلى مستوى بحيث “لا يفكر أحد” في مهاجمتها.

ولطالما قالت تركيا إنها تعمل على بناء دفاعاتها، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى على الرغم من قول مسؤولين ومحللين إن خطتها لإنشاء نظام “القبة الفولاذية” الدفاعي على غرار “القبة الحديدية” الإسرائيلية لا تزال على بعد سنوات.

وقال بارين قايا أوغلو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية إن هناك حاجة إلى مزيد من الوحدات على الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي التركية يمكن أن تكون فعالة إذا واجهت أنقرة سيناريوهات صراع مثل القتال بين إيران وإسرائيل.

وأضاف لرويترز “تحتاج تركيا إلى اكتساب قدرات المدى والارتفاع والقدرات المضادة للصواريخ الباليستية”. وذكر أن أي نظام “للقبة الفولاذية” سيكون بحاجة “على الأرجح إلى خمس أو ست سنوات أخرى”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية