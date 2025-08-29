تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية

أعلنت تركيا الجمعة إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بحسب وزير الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن القرار يطال الرحلات الإسرائيلية “الرسمية”.

وتشهد العلاقات التركية-الإسرائيلية توترا شديدا على خلفية حرب إسرائيل في قطاع غزة واتهام أنقرة للدولة العبرية بارتكاب “إبادة” وهو مصطلع ترفضه إسرائيل بشدة.

وعلقت أنقرة في أيار/مايو كافة العلاقات التجارية مع إسرائيل، حتى تسمح الأخيرة بدخول جميع المساعدات للقطاع المحاصر والمدمر.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون الجمعة “لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية. لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية… ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي”.

وأوضح مصدر دبلوماسي تركي لفرانس برس أن المجال الجوي “مغلق أمام جميع الطائرات التي تحمل أسلحة (لإسرائيل) وأمام الرحلات الرسمية الإسرائيلية”.

ولم يتم توضيح موعد دخول القرار حيز التنفيذ.

– “لا دولة أخرى” –

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي منعت تركيا طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من عبور مجالها الجوي ما اجبره على إلغاء مشاركته في قمة المناخ المنعقدة في أذربيجان.

وألغى نتانياهو زيارة أخرى لباكو في أيار/مايو بعدما رفضت أنقرة السماح لطائرته بالعبور.

وتوجه تركيا انتقادات حادة لإسرائيل وتتهمها بارتكاب “إبادة” في قطاع غزة، وهو مصطلح ترفضه الدولة العبرية.

وأعلنت شركة “زيم” كبرى شركات الشحن الإسرائيلية الأسبوع الجاري أنه تم إبلاغها بإجراءات جديدة اتخذتها تركيا في 22 آب/أغسطس، تمنع “السفن المملوكة أو التي تديرها أو تشغلها مؤسسات مرتبطة بإسرائيل” من الرسو في الموانئ التركية.

وقدمت الشركة ملفا الى بورصة نيويورك حذرت فيه من التبعات السلبية للقرار “على مخرجات الشركة المالية والعملياتية”.

وأضافت أن قرار المنع يشمل كذلك السفن الأخرى التي تحمل شحنات عسكرية لإسرائيل كما تُمنع “السفن التي ترفع العلم التركي من الرسو في موانئ إسرائيل”.

وتعتبر تصريحات فيدان الجمعة أول إعلان رسمي لقرار المنع.

وأكد فيدان في كلمته أن “لا دولة أخرى علقت التجارة مع إسرائيل”.

وشدد المسؤولون الأتراك مرارا على استمرار تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل متعهدين عدم التطبيع معها طالما استمرت الحرب في غزة.

ولكن بعض المعارضين يتهمون أنقرة بالسماح بأنشطة تجارية مع إسرائيل لا سيما مرور شحنات النفط من أذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC) الذي يعبر تركيا، الأمر الذي تنفيه وزارة الطاقة التركية.

وتعتبر أذربيجان، تاريخيا، أحد أهم موردي النفط لإسرائيل، إلا أن بيانات اطلعت عليها صحيفة هآرتس الإسرائيلية على موقع الجمارك الرسمي في وقت سابق من هذا العام لم تعد تُظهر إسرائيل كواحدة من الدول التي تشتري النفط من باكو.

