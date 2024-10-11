تركيا تندد بالهجمات الإسرائيلية على قوة اليونيفيل في لبنان

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة 11 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت وزارة الخارجية التركية في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس إن تركيا تندد بالهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وأضافت أن أنقرة ستواصل دعم مبادرات ومهام حفظ السلام المماثلة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على اليونيفيل في الأيام القليلة الماضية عن سقوط إصابات بين أفراد قوات حفظ السلام مما أثار قلقا دوليا.

وقال داني دانون مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة في نيويورك إن إسرائيل توصي بنقل اليونيفيل إلى شمال لبنان “لتجنب تعرضها للخطر مع تصاعد القتال”.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “هجمات إسرائيل على قوات الأمم المتحدة، بعد ارتكابها مجازر بحق المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، دليل على تصورها أن جرائمها ستمر بدون عقاب”.

وأضافت “المجتمع الدولي ملزم بضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي”.

وذكرت أن تركيا ساهمت في قوة المهام البحرية لليونيفيل بسفينة حربية صغيرة واحدة وخمسة أفراد.

وتوجه تركيا انتقادات حادة لإسرائيل بسبب هجماتها على غزة ولبنان، وأوقفت كل التعاملات التجارية معها، وتقدمت بطلب للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ودعت مرارا إلى إنهاء الدعم الغربي لإسرائيل واتخاذ تدابير دولية لوقف هجماتها.