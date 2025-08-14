تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية وتقول إنها انتهاك للقانون الدولي

1دقيقة

أنقرة (رويترز) – نددت وزارة الخارجية التركية يوم الخميس بخطة الاستيطان الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، قائلة إن القرار يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وأضافت في بيان “هذه الخطوة… تتجاهل تماما القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتستهدف وحدة أراضي دولة فلسطين، وأساس حل الدولتين، وآمال السلام”، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)