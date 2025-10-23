تسارع ارتفاع أسعار النفط بعد العقوبات الأميركية على المجموعتين الروسيتين

سجلت أسعار النفط ارتفاعا حادا الخميس على وقع إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على مجموعتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل، قد تؤدي إلى الحد من العرض في السوق النفطية.

وارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال تسليم كانون الأول/ديسمبر قرابة الساعة 9,30 ت غ بنسبة 4,92% إلى 65,67 دولارا للبرميل بعدما تخطى 5%، فيما بلغ سعر نفط غرب تكساس الوسيط تسليم الشهر نفسه 61,46 دولارا للبرميل بزيادة 5,06%.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أعلن أنه “إزاء رفض الرئيس بوتين وقف هذه الحرب الجنونية، تفرض وزارة الخزانة عقوبات على أكبر شركتين نفطيتين تمولان آلة الكرملين الحربية”.

وأكد أن وزارته “مستعدة للمضي أبعد إن تبين أن هذا ضروري” داعيا حلفاء الولايات المتحدة “للانضمام إلى العقوبات”.

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء التوصل إلى اتفاق لتشديد عقوباته على قطاع المحروقات الروسي سعيا لتجفيف موارد الكرملين.

ونددت وزارة الخارجية الروسية الخميس بالعقوبات الأميركية الجديدة مؤكدة أن روسيا “محصنة” ضد هذه الضغوط الاقتصادية.

وأوضح جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى شركة يو إس بي أن “روسنفت ولوك أويل تمثلان حوالى 50 إلى 55% من الإنتاج الروسي للنفط الخام”.

وتتجه أنظار السوق الآن إلى الهند، ثاني مستورد للنفط الروسي، بعدما أكد ترامب في وقت سابق هذا الأسبوع أن نيودلهي ستوقف شراء النفط الروسي.

وأوضح أرني لومان راسموسن المحلل لدى شركة غلوبال ريسك مانجمنت أن “هذه أول مرة تستهدف صادرات النفط الخام الروسي بصورة مباشرة” من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العقوبات السابقة التي فرضتها مجموعة السبع كانت تحدد سقف السعر شراء النفط الروسي، من غير أن تحد من الكميات التي يمكن لموسكو تصديرها.

وأكد خورخي ليون المحلل لدى رايستاد إينرجي أن العقوبات سيكون لها هذه المرة “تأثير سلبي على صادرات النفط الخام الروسي إلى الهند وتركيا”، معتبرا أن روسيا قد تلجأ بشكل متزايد إلى “الأسطول الشبح” الذي يمكنها من الالتفاف على العقوبات لبيع نفطها.

غير أن الأسعار لا تزال بمستويات منخفضة نسبيا إذ تراقب الأسواق في الوقت نفسه الزيادة المتينة في العرض القادم من دول القارة الأميركية مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وغويانا، ومن بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها.

