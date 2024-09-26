تسلسل زمني-التاريخ الطويل للحرب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

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من كلودا طانيوس

دبي (رويترز) – يثير التصاعد الحاد في الأعمال القتالية عبر الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران مخاوف من هجوم بري إسرائيلي جديد في لبنان، ويمثل هذا التصاعد أحدث حلقة في عقود من الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفيما يلي تسلسل زمني للصراع بين إسرائيل ولبنان:

* 1948

لبنان يشارك مع دول عربية أخرى في الحرب على دولة إسرائيل الوليدة. نحو 100 ألف فلسطيني فروا أو طُردوا من منازلهم في فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني خلال الحرب يصلون إلى لبنان لاجئين. ولبنان وإسرائيل يتفقان على هدنة عام 1949.

* 1968

قوات خاصة إسرائيلية تدمر عشرات من طائرات الركاب في مطار بيروت ردا على هجوم جماعة فلسطينية مقرها لبنان على طائرة ركاب إسرائيلية.

منظمة التحرير الفلسطينية تنتقل إلى لبنان بعد عامين من طردها من الأردن وأعمال العنف تتزايد عبر الحدود.

* 1973

قوات إسرائيلية خاصة تقتل ثلاثة من قادة المقاومة الفلسطينية بإطلاق الرصاص عليهم في بيروت ردا على مقتل رياضيين إسرائيليين في أولمبياد ميونيخ عام 1972.

وتتزايد هجمات مسلحين فلسطينيين على إسرائيل وتتزايد معها الردود العسكرية الإسرائيلية على أهداف في لبنان في سبعينيات القرن الماضي، وهذا دفع كثيرين من اللبنانيين إلى الفرار من الجنوب. والتوتر الطائفي داخل لبنان يتفاقم والحرب الأهلية تشتعل.

* 1978

إسرائيل تغزو جنوب لبنان وتقيم منطقة احتلال صغيرة في عملية ضد المسلحين الفلسطينيين بعد هجوم مسلح قرب تل أبيب. وإسرائيل تدعم ميليشيا مسيحية محلية تسمى جيش لبنان الجنوبي.

* 1982

إسرائيل تغزو لبنان وصولا إلى بيروت في هجوم أعقب إطلاق نار متبادل على الحدود عبر الحدود.

إجلاء آلاف المقاتلين الفلسطينيين بحرا بعد حصار دموي استمر 10 أسابيع للعاصمة اللبنانية شمل قصفا إسرائيليا مكثفا لغرب بيروت.

مقتل مئات المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين على أيدي ميليشيات مسيحية سمحت لهم القوات الإسرائيلية بالدخول بعد مقتل رئيس لبناني ماروني منتخب حديثا في انفجار سيارة ملغومة.

الحرس الثوري الإيراني يؤسس جماعة حزب الله في لبنان للتصدي للغزو الإسرائيلي.

* 1985

إسرائيل تنسحب من وسط لبنان عام 1983 لكنها تحتفظ بقوات في الجنوب. وتقيم منطقة احتلال رسمية في جنوب لبنان بعمق نحو 15 كيلومترا وتسيطر على المنطقة مع حليفها جيش لبنان الجنوبي. وحزب الله يشن حرب عصابات ضد القوات الإسرائيلية.

* 1993

إسرائيل تشن في يوليو تموز هجوما استمر لأسبوع على لبنان باسم “عملية تصفية الحساب” وتقول إن الهدف منه هو توجيه ضربة مباشرة لحزب الله لتصعب على الجماعة استخدام جنوب لبنان كقاعدة لضرب إسرائيل مع الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات ضدها.

* 1996

مع دأب جماعة حزب الله على مهاجمة القوات الإسرائيلية في الجنوب وإطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، تشن إسرائيل هجوما يستمر 17 يوما في عملية تطلق عليها “عناقيد الغضب” تؤدي إلى مقتل أكثر من 200 شخص في لبنان، من بينهم 102 قتلوا في قصف إسرائيلي لقاعدة للأمم المتحدة في قرية قانا جنوب لبنان.

* 2000

إسرائيل تنسحب من جنوب لبنان، بعد هجمات متواصلة تشنها جماعة حزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة، لتنهي 22 عاما من الاحتلال.

* 2006

في يوليو تموز، حزب الله يخترق حدود إسرائيل ويخطف جنديين إسرائيليين ويقتل آخرين فتندلع حرب استمرت خمسة أسابيع شملت ضربات إسرائيلية مكثفة على معاقل حزب الله والبنية التحتية اللبنانية.

القوات البرية الإسرائيلية تقتحم جنوب لبنان لكن معظم الصراع يدور في فلك قصف جوي إسرائيلي ونيران حزب الله الصاروخية. والحرب تنتهي دون أن تحقق إسرائيل أهدافها العسكرية، وحزب الله يعلن “النصر الإلهي”.

مقتل 1200 شخص في لبنان على الأقل، معظمهم من المدنيين، و158 إسرائيليا، معظمهم من الجنود.

* 2024

إسرائيل تطلق في 23 سبتمبر أيلول “عملية سهام الشمال” ضد حزب الله بعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل، وهو صراع مواز مع الحرب المستمرة في غزة.

وتأتي العملية بعد أقل من أسبوع على تفجير أجهزة الاستدعاء اللاسلكي (بيجر) وأجهزة الاتصال (ووكي توكي) التي يستخدمها حزب الله في أنحاء لبنان في هجوم تتهم الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنه.

وبدأت أعمال العنف بين إسرائيل وحزب الله غداة اندلاع الحرب التي أشعل فتيلها الهجوم الذي شنه مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وحزب الله يقول إن هجماته تأتي إسنادا للفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن هدفها العسكري على حدودها الشمالية هو ضمان عودة آمنة لسكان المناطق الشمالية إلى منازلهم. وحزب الله يربط بين وقف هجماته الصاروخية على إسرائيل ووقف إطلاق النار في غزة.

إسرائيل تكثف هجماتها الجوية وتقصف مناطق في جنوب لبنان وسهل البقاع وتستهدف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت حتى أنها وصلت إلى منطقة كسروان ذات الأغلبية المسيحية في شمال بيروت لأول مرة. وحزب الله يرد بإطلاق وابل من الصواريخ على إسرائيل.

مقتل المئات وإصابة الآلاف في لبنان ونزوح الآلاف من منازلهم في الجنوب لأماكن مختلفة في أنحاء لبنان وحتى سوريا المجاورة التي تمزقها الحرب. ولجأ معظم النازحين للإقامة بمدارس.