The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

تسليم تربة ملوثة من فوكوشيما إلى مكتب رئيس الوزراء الياباني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

سُلّمت عشرات الأكياس من تربة تحتوي على مستويات منخفضة من الإشعاعات جُمعت قرب محطة فوكوشيما النووية التي اجتاحها تسونامي، إلى مكتب رئيس الوزراء الياباني السبت لإثبات سلامة إعادة استخدامها. 

بعد فترة وجيزة من كارثة التسونامي في آذار/مارس 2011، قامت السلطات بإزالة طبقة من التربة الملوثة من مساحات شاسعة من الأراضي في فوكوشيما لخفض مستويات الإشعاع. 

ومنذ ذلك الحين، خُزّنت كمية هائلة من التربة تبلغ 14 مليون متر مكعب في منشآت قرب محطة فوكوشيما دايتشي، وحددت الحكومة عام 2045 موعدا نهائيا لنقلها إلى أماكن أخرى. 

ومعظم التربة المخزنة تحتوي على مستويات منخفضة من الاشعاعات أو تقلّ عن كمية الإشعاع الناتجة عن صورة أشعة سينية واحدة في السنة، للأشخاص الذين يقفون عليها أو يعملون بها مباشرة على ما قالت وزارة البيئة.

ولكن مع قلة عدد الأشخاص الراغبين في أخذ التربة الملوثة، أخذت الحكومة على عاتقها إعادة استخدام بعض التربة لإثبات عدم خطرها.

وقام عمال السبت بتفريغ أكياس من تربة فوكوشيما من شاحنة في الفناء الأمامي لمكتب رئيس الوزراء بوسط طوكيو، وكانت تقارير سابقة أفادت بأنها ستُستخدم في أحواض الزهور.

وستوضع طبقة من التربة العادية بسماكة حوالي 20 سنتيمترا فوق تربة فوكوشيما، وفقا لوزارة البيئة. 

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يخسر أغلبيته في انتخابات مجلس الشيوخ الأحد وهذه النتيجة قد تدفعه إلى الاستقالة بعد أقل من عام في منصبه.

تمو/غد/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية