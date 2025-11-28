The Swiss voice in the world since 1935
تعرض ناقلتين خاضعتين لعقوبات لانفجارين قبالة ساحل تركيا

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

إسطنبول 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) -قالت السلطات التركية ومصادر إن انفجارين استهدفا ناقلتين تابعتين لأسطول الظل الروسي في البحر الأسود بالقرب من مضيق البوسفور التركي اليوم الجمعة مما تسبب في اندلاع حريقين بهما، وإن عملية أطلقت لإنقاذ من كانوا على متنهما.

وذكرت وزارة النقل التركية أن انفجارا أصاب الناقلة (كايروس) التي يبلغ طولها 274 مترا مما أدى إلى اندلع حريق بها بينما كانت تبحر في البحر الأسود قادمة من مصر في طريقها إلى روسيا.

وأضافت الوزارة أن زورقي إنقاذ وقاطرة وسفينة إغاثة أُرسلت على الفور إلى موقع الحادث، مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 وجميعهم بخير.

وقالت مديرية الشؤون البحرية التركية إن الناقلة كايروس كانت في طريقها إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي عندما أبلغت عن وقوع “اصطدام خارجي” تسبب في حريق بينما كانت على بعد 28 ميلا بحريا من الساحل التركي.

وأضافت أن ناقلة أخرى تدعى (فيرات) تعرضت أيضا لانفجار بينما كانت تبحر على بعد 35 ميلا بحريا قبالة الساحل التركي في موقع أبعد إلى الشرق في البحر الأسود.

وأوضحت المديرية أنها رصدت دخانا كثيفا في غرفة المحركات لكنها أوضحت أن جميع أفراد الطاقم وعددهم 20 بخير.

وتظهر بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلتين مدرجتان على قائمة السفن الخاضعة للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها الشامل لأوكرانيا عام 2022.

وعلى مدى السنوات الماضية، وقعت حوادث اصطدام سفن بألغام في البحر الأسود، كما جرى رصد بعض الألغام طافية في المياه.

وذكرت وكالة تريبيكا للشحن البحري أن الناقلة كايروس كانت ترفع علم جامبيا.

وأضافت أن التقارير تشير إلى أن السفينة قد تكون اصطدمت بلغم وأنها معرضة لخطر الغرق.

وأوضحت أن حركة الملاحة عبر المضيق مستمرة.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

