تعرفات ترامب الجمركية تسدد طعنة موجعة لسكاكين “فيكتورينوكس” السويسرية

تشكّل الزيادات على الرسوم الجمركية الأميركية طعنة موجعة لشركة صناعة سكاكين الجيب السويسرية “فيكتورينوكس”، نظرا إلى كون الولايات المتحدة سوقا رئيسية لها، وهي تضعها أمام تحدٍّ “هائل”، وفقا لرئيسها الذي اكّد أن نقل الإنتاج جغرافيا إلى خارج سويسرا غير مطروح.

تشتهر “فيكتورينوكس”، ومقرها في إيباخ قرب بحيرة لوسيرن، بسكاكينها الجيبية المجهزة بفتاحة زجاجات وفتاحات علب. وتعمل الشركة حاليا مع فرقها في الولايات المتحدة لإيجاد حلول لهذا الوضع المستجد.

لكن “نقل الإنتاج إلى الخارج، خصوصا في ما يتعلق بسكاكين الجيب، ليس خيارا واردا”، فالعلامة التجارية “مُعرَّفة بطبيعتها بأصولها السويسرية”، على ما أوضح الرئيس التنفيذي للشركة كارل إلسينر في رسالة بالبريد إلكتروني لوكالة فرانس برس.

تعاني سويسرا من الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 39% المفروضة على المنتجات السويسرية المستوردة في الولايات المتحدة منذ السابع من آب/أغسطس الحالي. وقد وجّهت هذه الرسوم الإضافية، وهي أعلى بكثير من الرسوم البالغة 15% المفروضة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي أو اليابان، ضربة قاصمة لمصنّعي الآلات الصناعية والساعات والجبن والشوكولاتة السويسرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيكتورينوكس “على المدى القصير، الوضع ليس حرجا بعد”، نظرا لزيادة المخزونات في الولايات المتحدة قبل دخول التعرفات الجديدة حيز التنفيذ.

لذلك، تبقى التكاليف الإضافية الناتجة عن هذه التعرفات “مقبولة” للعام الحالي، وفق إلسينر الذي أوضح أنه بفضل هذه المخزونات، ستتمكن العلامة التجارية السويسرية من الامتناع “عمدا” عن زيادة أسعارها “حتى نهاية العام”.

– الحفاظ على “المرونة”-

ومع ذلك، “إذا استمرت هذه التعرفات، فإننا نتوقع تكاليف إضافية تصل إلى 13 مليون دولار سنويا ابتداءً من عام 2026″، بحسب تحذيرات الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع سكاكين الجيش السويسري الشهيرة.

وأكد إلسينر أن “هذه التعرفات الجديدة تأتي في ظل سياق شديد التوتر”، مع ضعف الدولار في مقابل الفرنك السويسري، ما يُمثل “تحديا كبيرا لقدرتنا التنافسية”.

وتُجري شركة فيكتورينوكس التي تُصنّع أيضا سكاكين مطبخ، حاليا مناقشات مع فرقها في الولايات المتحدة لمعرفة “مدى” إمكان زيادة الأسعار العام المقبل، وما إذا كان من الممكن تنفيذ “خطوات معينة”، مثل “التنظيف النهائي أو توضيب سكاكين الاستخدامات المتخصصة”، “مباشرةً في الموقع”، بحسب إلسينر.

ومع أن الشركة تبقى “مرنة” في “التكيف مع الظروف المتغيرة”، إلا رئيسها يشدد على أنها لا تزال “ملتزمة” الإبقاء على موقعها في إيباخ، حيث أسسها جده الأكبر عام 1884.

في عام 2024، حققت “فيكتورينوكس” مبيعات بلغت 417 مليون فرنك سويسري (518 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية).

وقد ساهمت الولايات المتحدة، أكبر سوق تصدير لها، بنسبة 13% من مبيعاتها الإجمالية، فيما بلغت النسبة 18% على صعيد مبيعات الشركة من السكاكين للاستخدامات المتخصصة وسكاكين المطبخ.

تتمتع العلامة التجارية السويسرية بشهرة واسعة في الولايات المتحدة، لا سيما بفضل مسلسل “ماكغايفر” التلفزيوني الذي عُرض في ثمانينيات القرن العشرين وأوائل التسعينيات، حيث كان البطل ينجو من المواقف الصعبة بانتظام بفضل استخدامه سكين الجيش السويسري.

وبعض نماذج “فيكتورينوكس” مُجهزة أيضا مفكات براغي ومنشارات يدوية ومقصات وقواطع أسلاك.

