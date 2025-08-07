The Swiss voice in the world since 1935
تعليق رحلات لشركة “يونايتد” في الولايات المتحدة بسبب مشكلة تقنية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

واجه آلاف المسافرين في الولايات المتحدة اضطرابات في جداول رحلاتهم بعد تعليق شركة “يونايتد إيرلاينز” إقلاع العديد منها بسبب مشكلة تقنية.

وعلّقت الشركة لأكثر من ساعة إقلاع رحلات تربط بين مطارات تعرف بنشاطها الملاحي الكثيف، قبل أن يتمكن مهندسوها من إصلاح العطل وإعادة الحركة لطبيعتها.

وقالت الشركة في بيان “نعمل مع الزبائن لإيصالهم الى وجهاتهم بعد اضطراب تقني مساء الأربعاء”، مشيرة إلى أن “المسألة التقنية تمّ حلّها، وفي حين نتوقع بعض التأخير، يعمل فريقنا على إعادة العمليات للمعتاد”.

واقتصر الاضطراب على رحلات يونايتد في مطارات دنفر ونيوارك وهيوستن وشيكاغو، بحسب إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة.

وواجه قطاع الطيران الأميركي سلسلة مشكلات في الآونة الأخيرة.

فقد أوقفت شركة “ألاسكا إيرلاينز” الشهر الماضي لساعات بسبب مشكلة في تكنولوجيا المعلومات.

وسبق ذلك تعطّل نظام مراقبة الملاحة الجوية في مطار نيوارك لأكثر من مرة.

وفي كانون الثاني/يناير، قتل العشرات جراء تصادم طائرة مدنية ومروحية عسكرية قرب مطار ريغان في واشنطن.

هغ/كام/م ن

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
4 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
29 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

