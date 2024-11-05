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تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني

متدرب شاب يعمل في البريد السويسري.
متدرب شاب يعمل في البريد السويسري. Keystone / Gaetan Bally

أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا باتوا يتلقون تدريبًا مهنيًا، وهو رقم يفوق ما كان عليه الحال قبل خمس سنوات.

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Keystone-SDA/AWP/م.ا

وتشير بيانات جديدة صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء أمس الإثنين إلى أن الأمهات الشابات هن الأقل احتمالًا للالتحاق بالتدريب المهني.

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وتحديدًا، فإن 52% من الشابات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عامًا، ممن وصلوا إلى سويسرا عام 2017، قد أكملوا التعليم بعد الإلزامي في غضون خمس سنوات. أما بالنسبة للذين وصلوا عام 2012، فلم تتجاوز هذه النسبة 37%.

ومع ذلك، يُلاحظ وجود فجوة كبيرة بين الجنسين؛ إذ إن 34% فقط من الشابات اللواتي وصلن في عام 2015 قد بدأن التدريب المهني، مقارنة بـ54% من الشباب الذكور. ويعزو المكتب الفدرالي للإحصاء هذه الفجوة إلى تأثير الأمومة كأحد الأسباب المهمة. ومع بدء تنفيذ أجندة الاندماج السويسرية في عام 2019، حددت الحكومة الفدرالية والكانتونات هدفًا يقضي بأن يُكمل ثلثا اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا ضمن الفئة العمرية المحددة تدريبًا مهنيًا خلال خمس سنوات من وصولهم.ن إلى البلاد. وتأتي هذه الدراسة الإحصائية الجديدة لتقدم للمرة الأولى صورة مفصلة عن الوضع حاليا.

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