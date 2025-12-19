تعليّق قرعة غرين كارد بعد قتل طالبين بجامعة براون واستاذ من إم آي تي

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تعليق قرعة “غرين كارد” للحصول على تصريح الإقامة الدائمة التي حصل عليها المشتبه به في تنفيذ عملية إطلاق النار الدموية في جامعة براون وقتل استاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي).

ويشتبه بأن كلاوديو نيفيش فالينتي، وهو برتغالي يبلغ من العمر 48 عاما، اقتحم مبنى في جامعة براون يوم 13 كانون الأول/ديسمبر وفتح النار على طلبة كانوا يجرون امتحانات، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة بجروح.

كما أنه متهم بقتل استاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم آي تي) بعد ذلك بيومين.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم على شبكات التواصل الاجتماعي الخميس إن نيفيش فالينتي “دخل إلى الولايات المتحدة من خلال برنامج تأشيرة هجرة التنوع DV1 في 2017 وتم منحه تصريح إقامة دائمة”.

يمنح برنامج قرعة “غرين كارد” الأميركي ما يصل إلى 55 ألف تصريح إقامة دائمة سنويا لأشخاص من “بلدان بمعدلات هجرة منخفضة إلى الولايات المتحدة”، بحسب وزارة الخارجية.

وقالت نويم إن نيفيش فالينتي الذي قالت الشرطة الخميس إنه عُثر عليه منتحرا بعد عملية بحث استمرت لأيام “شخص فظيع” و”ما كان ينبغي السماح له بدخول بلادنا قط”.

وأضافت “بناء على توجيهات من الرئيس (دونالد) ترامب، أوجّه فورا دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية بإيقاف برنامج DV1 لضمان عدم تعرّض المزيد من الأميركيين إلى الأذى بسبب هذا البرنامج الكارثي”.

في ولايته الأولى عام 2017، تعهّد ترامب بمجموعة من الإجراءات المشددة للحد من الهجرة بما في ذلك إلغاء برنامج القرعة للحصول على “غرين كارد” بعد هجوم دموي في نيويورك.

وأشارت نويم إلى هذه الحادثة في منشورها الخميس قائلة إن “الرئيس ترامب كافح لوضع حد لهذا البرنامج، بعد عملية الدهس بشاحنة المروعة التي قام بها إرهابي من تنظيم الدولية الإسلامية دخل بموجب برنامج DV1 وقتل ثمانية أشخاص”.

وأوضحت المدعية الفدرالية ليا فولي للصحافيين الخميس بأن نيفيش فالينتي درس في جامعة براون “بتأشيرة طالب من فئة F1 في فترة 2000 إلى 2001” وحصل “أخيرا على وضع مقيم دائم بشكل قانوني” من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأضافت بأنه حضر “البرنامج الأكاديمي ذاته.. في البرتغال بين العامين 1995 و2000” الذي حضره الاستاذ في “إم آي تي” نونو لوريرو الذي قتل بإطلاق النار عليه في منزله في بروكلين.

ولم ترد أي مؤشرات بعد على الدافع وراء عمليتي القتل في الجامعتين المرموقتين في الولايات المتحدة.

اعُثر على جثة نيفيش فالينتي داخل وحدة تخزين في نيوهامشير إلى جانب سلاحين ناريين. وقال قائد شرطة بروفيدنس أوسكار بيريز الخميس إنه انتحر ويُعتقد بأنه تصرف بمفرده.

والطالبان اللذان قُتلا في جامعة براون هما إيلا كوك، نائبة رئيس الرابطة الجمهورية في الجامعة، ومحمد عزيز أومورزوكوف، وهو من أوزبكستان كان يتخصص في جراحة الأعصاب.

وما زال ستة من الجرحى في المستشفى بوضع مستقر فيما خرج منه ثلاثة، بحسب ما ذكرت رئيسة الجامعة كريستينا باكسون في بيان ليل الخميس.

ونشر المحققون صورا للمشتبه به ولشخص شوهد يقف قربه.

وعبّر مسؤولون على مدى أيام عن امتعاضهم المتزايد جراء عملية البحث التي بدت فاشلة. لكنهم توصلوا أخيرا إلى المشتبه به بفضل بيانات مالية وتسجيلات مصورة من كاميرات المراقبة تم جمعها من الموقعين.

– “أخفى آثاره” –

وقال بيريز إن “العمل الذي بدأ في مدينة بروفيدنس.. قادنا إلى هنا”.

وفي بوسطن، روت فولي كيف كان نيفيش فالينتي “بارعا في إخفاء آثاره”. بدّل اللوحات على مركبته المستأجرة وكان يستخدم هاتفا وجد المحققون صعوبة في تعقّبه.

اعتقلت السلطات بداية رجلا آخر على صلة بعملية إطلاق النار لكن أُطلق سراحه لاحقا.

وواجهت الجامعة أسئلة بما في ذلك من ترامب بشأن الترتيبات الأمنية بعدما اكتُشف بأن أيا من كاميرات الأمن المنتشرة فيها والبالغ عددها 1200 غير موصولة بنظام الرقابة التابع للشرطة.

وشهدت الولايات المتحدة أكثر من 300 حادث إطلاق نار جماعي هذا العام، وفق بيانات “أرشيف عنف الأسلحة النارية” الذي يعرّف عمليات إطلاق النار الجماعي بأنها الحوادث التي تُستخدم فيها أسلحة نارية وتؤدي إلى إصابة أربعة أشخاص أو أكثر.

وما زالت المساعي الرامية لفرض قيود على الوصول إلى الأسلحة النارية غارقة في الخلافات السياسية.

وقالت باكسون “لا شيء يمكن أن يجلب الراحة لأولئك الذين دمرت حياتهم أعمال العنف بالسلاح الناري نهاية الأسبوع الماضي… لكن الآن، بات لدى مجتمعنا فرصة للمضي قدما لبدء مسار الإصلاح والتعافي”.

