تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

من ألكسندر كورنويل ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – وافقت الحكومة الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، مما يعني بدء المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

ولا يشمل الاتفاق سوى مرحلة أولية، تشمل تسليم الرهائن المحتجزين في القطاع مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وتنفيذ انسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية من مواقع في القطاع.

ولا تزال هناك عقبات كثيرة أمام المفاوضين الذين لم يتمكنوا بعد من حل بعض القضايا الشائكة التي تعثرت بسببها مبادرات سابقة.

فيما يلي بعض التفاصيل التي حصلت عليها رويترز من الاتفاق كما صوتت عليه الحكومة الإسرائيلية، ومن مصادر فلسطينية وإسرائيلية:

* وقف إطلاق النار والانسحاب:

– يبدأ وقف إطلاق النار فور موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وهو ما تم الإعلان عنه في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقا أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عند الظهيرة بالتوقيت المحلي (0900 بتوقيت جرينتش).

– خلال 24 ساعة، سينسحب الجيش الإسرائيلي إلى خطوط متفق عليها لتقليل الاحتكاك مع سكان قطاع غزة من المدنيين. وتُبعد عملية إعادة الانتشار القوات الإسرائيلية عن بعض المناطق الحضرية الرئيسية في قطاع غزة، لكنها تبقيها مسيطرة على ما يقرب من نصف مساحة القطاع. وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أن قواته تنفذ “تعديلات على مواقعها العملياتية” داخل غزة.

* إطلاق سراح الرهائن

– ينص الاتفاق على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وعددهم 48، من قطاع غزة وتسليمهم لقوات الأمن الإسرائيلية خلال 72 ساعة من إعادة انتشار الجيش.

– يعتقد أن 20 من الرهائن لا يزالون على قيد الحياة. وأشارت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى أن استعادة رفات بعض الرهائن القتلى قد يستغرق وقتا أطول، نظرا لعدم معرفة جميع مواقع دفنهم.

وقال جال هيرش منسق شؤون الرهائن الإسرائيلي يوم الخميس إن قوة دولية ستساعد في العثور على رفات الرهائن الذين لن تتمكن حماس من تحديد مكانهم.

– بعد إطلاق سراح الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 فلسطينيا مدانا أو مشتبها بارتكابهم جرائم أمنية، بالإضافة إلى 1700 بالغ و22 قاصرا احتجزوا من داخل قطاع غزة خلال الحرب، وجثث 360 مقاتلا. وسيفرج عن الفلسطينيين المعتقلين في القطاع ليعودوا إليه. أما المدانون بقتل إسرائيليين، فسيتم إطلاق سراحهم للعودة إلى قطاع غزة أو ترحيلهم إلى الخارج، وسيمنعون نهائيا من دخول الضفة الغربية وإسرائيل.

* المساعدات

– سيتم تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسماح بمرورها بحرية بين شمال وجنوب القطاع عبر طريقين رئيسيين. وصرح مسؤولان إسرائيليان بأن 600 شاحنة ستبدأ قريبا بدخول قطاع غزة يوميا.

– وفقا لمسؤول أمني إسرائيلي، ستتألف حمولة أغلب الشاحنات من مواد غذائية ومعدات طبية ومستلزمات إيواء إضافة إلى الوقود وغاز الطهي. كما سيسمح بدخول معدات تستخدم لإصلاح البنية التحتية المتضررة، مثل خطوط المياه والصرف الصحي والمخابز.

– ذكر المسؤول الأمني الإسرائيلي أن سكان قطاع غزة سيسمح لهم بمغادرته إلى مصر من خلال معبر رفح بالتنسيق مع القاهرة، لكن بموافقة من إسرائيل وإشراف وفد من الاتحاد الأوروبي. وسيسمح أيضا لسكان غزة بالعودة إلى القطاع من خلال معبر رفح لكن بموافقة إسرائيل وبعد الاتفاق على آلية لذلك بين إسرائيل ومصر.

شارك في التغطية نضال المغربي من القاهرة