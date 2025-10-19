The Swiss voice in the world since 1935
تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي

تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، تقنين قيادة دراجات التوصيل على المسارات السريعة في شوارع دبي، ابتداءً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وبموجب القرار الجديد يحظر على سائقي دراجات التوصيل من القيادة في الحارتين السريعة في أقصى اليسار في الشوارع التي تتكون من 5 مسارات أو أكثر، ومن القيادة في الحارة السريعة في أقصى اليسار في الشوارع المكونة من 3 أو 4 مسارات، أما الشوارع التي تتكون من مسارين أو أقل فلا يوجد ما يمنع سائقي دراجات التوصيل من القيادة عليها.

ونقلت الوكالة الرسمية في الإمارات عن  المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، في هيئة الطرق والمواصلات حسين البنا قوله إنّ “القرار يأتي في ظل النمو الكبير الذي شهده قطاع توصيل الطلبات خلال السنوات الأخيرة”.

وأشار إلى أنّ القرار “استند إلى دراسات مرورية متخصصة، ومعايير وأدلة فنية ضمن الإطار التنظيمي الذي اعتمدته الهيئة لحوكمة هذا القطاع الحيوي المهم، ليتواكب مع أفضل الممارسات العالمية وخارطة الطريق المعتمدة والتي تنظم كافة مجالات الأمن والسلامة في عمليات التوصيل، بما يعزز السلامة على طرق الإمارة”.

وأشار إلى أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات الصلة على “مراقبة ورصد التزام السائقين بعدم قيادة دراجات التوصيل في الحارتين السريعة للشوارع التي توجد فيها أكثر من 5 مسارات، وعدم القيادة في الحارة السريعة للشوارع التي تتكوّن من ثلاثة أو أربعة مسارات”.

