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تلفزيون: إسرائيل تقصف مدينة الحديدة في اليمن

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(رويترز) – ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن يوم الأحد أن إسرائيل شنت سلسلة من الغارات على مدينة الحديدة، وذلك بعد وقت قصير من إصدار الجيش الإسرائيلي تحذيرا بضرورة إخلاء ثلاثة موانئ يمنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق “إنذار عاجل إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف وإلى المتواجدين داخل محطة كهرباء الحديدة – راس الخطيب والتي تقع تحت سيطرة نظام الحوثي الإرهابي.. سيشن جيش الدفاع (الإسرائيلي) في الوقت القريب غارات في هذه المناطق نظرا للأنشطة العسكرية التي تنفذ فيها”.

وتابع “من أجل سلامتكم نحث كافة المتواجدين في المناطق المحددة بالإضافة إلى السفن الراسية بالقرب منها على الإخلاء فورا.. البقاء في المناطق المحددة يعرضكم للخطر”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية