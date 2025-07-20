توقعات بهزيمة ائتلاف رئيس الوزراء الياباني في انتخابات مجلس الشيوخ

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خسر الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الياباني شغيرو إيشيبا الغالبية في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي جرت الأحد وفق تقديرات، في انتكاسة كبيرة تأتي في ظل تفاقم التضخم والصعود اللافت لشعبية حزب “سانسيتو” اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

وفي الانتخابات التي جُدد خلالها 125 من أصل 248 مقعدا في المجلس، فاز الحزب الليبرالي الديموقراطي (اليميني المحافظ) بقيادة إيشيبا وحليفه حزب كوميتو (يمين الوسط) بـ41 مقعدا فقط، حسب تقديرات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كاي).

ويحتاج الائتلاف الحاكم للفوز بـ50 مقعد للحفاظ على الغالبية. في المقابل، حقق حزب “سانسيتو” الشعبوي المناهض للهجرة الذي يرفع شعار “اليابان أولا”، اختراقا كبيرا بحصوله على 16 مقعدا، وفقا لاستطلاعات الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، مقارنة بمقعدين فقط سابقا.

وتوقع بعض الخبراء قبل الانتخابات أن تؤدي هذه الهزيمة الحكومية إلى دفع شغيرو إيشيبا (68 عاما) الذي يتولى المنصب منذ عشرة أشهر إلى الاستقالة.

ويعاني الائتلاف الحاكم من تراجع عدد أعضائه أيضا في مجلس النواب، عقب الهزيمة الكبيرة التي تكبدها في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في خريف العام الماضي بدعوة من إيشيبا نفسه بعد تسلمه قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي في أيلول/سبتمبر.

وحذّر تورو يوشيدا أستاذ العلوم السياسية في جامعة دوشيشا قبل الانتخابات من أن اليابان قد تدخل “في مرحلة غير مألوفة مع حكومة أقلية في المجلسين، وهي حالة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية”.

وحكم الحزب الليبرالي الديموقراطي الذي ينتمي إليه إيشيبا اليابان بشكل شبه مستمر منذ عام 1955، مع تعاقب قيادات متعددة عليه.

ودفعت نتائج انتخابات مجلس النواب الحزب الليبرالي الديموقراطي وشريكه حزب كوميتو إلى الاعتماد على دعم أحزاب المعارضة الأمر الذي عرقل أجندتهما التشريعية.

ولا تزال معدلات التضخم مرتفعة (أكثر من 3,3% في حزيران/يونيو باستثناء المنتجات الطازجة)، مدفوعة بارتفاع هائل في أسعار الأرز التي تضاعفت خلال عام واحد.

تعليقا على الأسعار، قالت آتسوشي ماتسورا (54 عاما) من مركز اقتراع بطوكيو إن “الأسعار الأساسية ترتفع لكن ما يقلقني أكثر هو أن الرواتب لا تزيد”.

وأعربت هيسايو كوجيما (65 عاما) عن استيائها لتراجع قيمة راتبها التقاعدي، قائلة “لقد دفعنا الكثير لدعم نظام التقاعد، هذه هي المشكلة الأكثر إلحاحا”.

وللتخفيف من آثار التضخم، زاد شغيرو إيشيبا المساعدات السكنيّة ومدّد الدعم المقدم في مجال الطاقة وتعهّد تقديم صكوك بقيمة 20 ألف ين (حوالى 120 دولارا) لكل مواطن. كما أطلقت السلطات جزءا من الاحتياطيات الاستراتيجية من الأرز لمحاولة خفض الأسعار، لكنها لم تحقق نجاحا حتى الآن.

– رسوم ترامب –

وأدّت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع صادرات السيارات إلى الولايات المتحدة بمقدار الربع، وهو قطاع تُفرض عليه واشنطن تعرفة تبلغ 25%، ويمثّل نحو 8% من فرص العمل في اليابان.

ويُفاقم التهديد بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% اعتبارا من الأول من آب/أغسطس الضغوط على الاقتصاد الياباني الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.

وتبدو المفاوضات مع واشنطن وكأنها وصلت إلى طريق مسدود، رغم قيام المفاوض الياباني بسبع زيارات للولايات المتحدة.

وكان شغيرو إيشيبا قد تبنى قبل الانتخابات استراتيجية قصوى طالب فيها بإلغاء كامل للتعرفات الجمركية، ما أثار مخاوف بعض الجهات الفاعلة في قطاع الصناعة.

وقال ماساهيسا إندو أستاذ العلوم السياسية في جامعة واسيدا لوكالة فرانس برس إن “قدرة الحكومة على إدارة المفاوضات التجارية قضيّة حاسمة، وعلى الحزب الليبرالي الديموقراطي تعزيز ثقة المواطنين”.

تُظهر الأسواق المالية قلقها من الانزلاقات المالية، مع مفاقمة خطط التحفيز والدعم الضخمة التي أطلقتها حكومة إيشيبا مستوى الدين العام الهائل أصلا. وتراجع الإقبال في الأشهر الأخير على إصدارات متعددة من السندات الحكومية، ما أدى إلى ارتفاع حاد في نسبة الفائدة.

– “تشديد القوانين والقيود” –

مع تزايد فضائح الفساد التي تلاحق الحزب الليبرالي الديموقراطي، باتت الأجواء السياسية أكثر ملاءمة للمعارضة، إلا أن انقسام أحزاب الأخيرة يضعف فرصها في تشكيل حكومة بديلة.

ويحظى صعود حزب “سانسيتو” بمتابعة واسعة.

ويدعو الحزب إلى “تشديد القوانين والقيود” المتعلقة بالهجرة، ويعارض “العولمة” وسياسات النوع الاجتماعي “الراديكالية”، ويدعو إلى إعادة النظر في استراتيجيات التلقيح وخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي وقت سابق، اضطر الحزب إلى نفي أي ارتباط له بموسكو التي دعمت أحزابا شعبوية في دول أخرى، وذلك بعد إجراء أحد مرشحيه مقابلة مع وسيلة إعلامية روسية رسمية.

بور-ستي-جيج/ماش/ح س