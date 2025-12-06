توقيف منظمَي ماراثون في إيران بعد مشاركة عداءات بدون حجاب

أوقفت السلطات الإيرانية اثنين من منظمي ماراثون في جزيرة كيش، بعد ظهور صور لنساء يتنافسن بدون حجاب، وفق ما أعلن القضاء السبت.

وتواجه السلطات القضائية في الجمهورية الإسلامية انتقادات متزايدة من المحافظين المتشددين لتقاعسها وفقا لهم في تطبيق قانون الحجاب الإلزامي، مع تزايد مخاوفهم من تصاعد التأثير الثقافي الغربي.

في السنوات الأخيرة، تخلى عدد متزايد من النساء عن الحجاب، خصوصا منذ الاحتجاجات التي اندلعت عام 2022، في حين واجه مكتب المرشد الأعلى ردود فعل عنيفة الأسبوع الماضي لنشره صورة لامرأة غير محجبة قُتلت في حرب حزيران/يونيو مع إسرائيل.

وأظهرت صور على الإنترنت من الماراثون الذي نظم الجمعة عددا من العداءات اللاتي لم يلتزمن بقواعد اللباس الصارمة التي تم إدراجها في القانون مطلع الثمانينات.

وذكر موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية غداة الماراثون السبت أنه “تم توقيف اثنين من المنظمين الرئيسيين للمسابقة بناء على أوامر قبض”.

وأضاف أن “أحد الموقوفين مسؤول في المنطقة الحرة في كيش، والآخر يعمل في شركة خاصة نظّمت السباق”.

وشارك في الماراثون نحو خمسة آلاف شخص، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت السلطة القضائية قد أعلنت في وقت سابق البدء بملاحقة جنائية ضد منظمي السباق.

ونقل موقع “ميزان أونلاين” عن المدعي العام المحلي قوله “رغم التحذيرات السابقة بشأن ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية في البلاد، فضلا عن المبادئ الدينية والعرفية والمهنية… فقد أقيم الحدث بطريقة تنتهك الآداب العامة”.

وأضاف “نظرا للمخالفات التي حدثت واستنادا إلى القوانين والأنظمة، فقد تم رفع قضية جنائية ضد المسؤولين والوكلاء المنظمين لهذا الحدث”.

وكانت وسائل إعلام محافظة، من بينها وكالتا تسنيم وفارس، قد دانت في وقت سابق الماراثون باعتباره غير لائق ولا يحترم الشريعة الإسلامية التي تم تبنيها بعد الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت الشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتهمت غالبية من أعضاء مجلس الشورى القضاء بالتقاعس في تطبيق قانون الحجاب.

ودعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي في وقت لاحق إلى تطبيق أكثر صرامة للقانون.

من جهتها، رفضت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس مسعود بزشكيان المصادقة على مشروع قانون أقره مجلس الشورى كان من شأنه فرض عقوبات صارمة على النساء اللاتي لا يلتزمن قواعد اللباس.

