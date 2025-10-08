ثمانية قتلى في قصف لقوات الدعم السريع السودانية على مستشفى في مدينة الفاشر (مصدر طبي)

قتل ثمانية أشخاص على الأقل الثلاثاء بقصف لقوات الدعم السريع على مستشفى في مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال المصدر “أصيب قسم النساء والتوليد في مستشفى الفاشر بقصف مسيرة أطلقها الدعم السريع، وأدى ذلك لسقوط ثمانية قتلى وسبعة أصيبوا” بجروح، مشيرا الى أن الضربة أدت الى “تضرر المباني والمعدات”.

وتعرضت العديد من المنشآت الطبية والصحية للقصف منذ اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/أبريل 2023.

ومستشفى الفاشر هي من المؤسسات الصحية القليلة التي لا تزال تعمل في ولاية شمال دارفور.

وتحاصر قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دافور. وتتعرّض المدينة لهجمات مكثفة في الأشهر الأخيرة، لا سيما مخيمات النازحين التي كانت تضم مئات الآلاف من الفارين من مناطق الحرب.

والفاشر هي آخر مدينة كبيرة في إقليم دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش وحلفائه. وتحاصر قوات الدعم السريع 260 ألف مدني على الأقل داخل الفاشر منذ أيار/مايو 2024، وتحذر الأمم المتحدة من أنهم يعانون انعداما حادا للأمن الغذائي في ظل توقف شبه كامل للمساعدات.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بأنه “الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”. وفي شمال دارفور فحسب، يعاني أكثر من مليون شخص من المجاعة، وفقا للمنظمة الدولية.

