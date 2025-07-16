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ثوران بركان في شبه جزيرة ريكيانيس بايسلندا للمرة التاسعة منذ العام 2023

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ثار بركان في شبه جزيرة ريكيانيس في جنوب غرب ايسلندا الأربعاء للمرة التاسعة منذ أواخر العام 2023، حسبما أعلنت السلطات.

وتُظهر لقطات فيديو مباشرة تدفق حمم بركانية من صدع في الأرض.

ووفقا للمكتب الايسلندي للأرصاد الجوية، بدأ الثوران قبل الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش بقليل.

من جهتها، أفادت شبكة “روف” التلفزيونية بإخلاء قرية الصيادين المجاورة غريندافيك. وأُجلي معظم سكان غريندافيك البالغ عددهم أربعة آلاف نسمة أواخر العام 2023 قبل أول ثوران بركاني في المنطقة.

ومُذّاك، بيعت كل المنازل تقريبا للدولة وغادر معظم السكان.

ولم تشهد شبه جزيرة ريكيانيس ثورانا منذ ثمانية قرون حتى آذار/مارس 2021 عندما بدأ النشاط البركاني يتزايد في المنطقة.

وحذّر علماء براكين من أن النشاط البركاني في المنطقة دخل مرحلة جديدة.

ووفقا لشبكة “روف” التلفزيونية، فإن الثوران الأخير لا يؤثر على الرحلات الجوية الدولية.

وفي العام 2010، أدى ثوران بركاني في جزء آخر من ايسلندا إلى حصول فوضى في قطاع النقل على مستوى العالم، إذ أدى الرماد البركاني المنبعث في الغلاف الجوي إلى إغلاق المجال الجوي في أوروبا.

وتضم ايسلندا براكين نشطة أكثر من أي دولة أوروبية أخرى، وهي تقع على سلسلة جبال وسط المحيط الأطلسي بين الصفائح التكتونية الأوراسية والأميركية الشمالية، ما يُعرضها للزلازل والبراكين.

جلل/ماش/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية