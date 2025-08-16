The Swiss voice in the world since 1935
جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل أكبر دفعة في تاريخها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العام الأكاديمي باستقبال 403 من الطلاب الجدد، ضمنهم طلاب الدفعة الأولى في برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقل مكتب أبوظبي الإعلامي السبت.

كما استقبلت الجامعة دفعات جديدة من الطلاب في البرامج الحالية، بما فيها علوم الحاسوب، والرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، إضافة إلى الدفعة الأولى ضمن برنامج الماجستير في الإحصاء وعلوم البيانات وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

وتلقّت الجامعة أكثر من ثمانية آلاف طلب التحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، فيما بلغت نسبة القبول 5 في المئة فقط.

م ل/الح

قراءة معمّقة

