جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تستقبل أكبر دفعة في تاريخها

أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي العام الأكاديمي باستقبال 403 من الطلاب الجدد، ضمنهم طلاب الدفعة الأولى في برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقل مكتب أبوظبي الإعلامي السبت.

كما استقبلت الجامعة دفعات جديدة من الطلاب في البرامج الحالية، بما فيها علوم الحاسوب، والرؤية الحاسوبية، وتعلم الآلة، ومعالجة اللغة الطبيعية، والروبوتات، إضافة إلى الدفعة الأولى ضمن برنامج الماجستير في الإحصاء وعلوم البيانات وبرنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي التطبيقي.

وتلقّت الجامعة أكثر من ثمانية آلاف طلب التحاق ببرامج البكالوريوس والدراسات العليا، فيما بلغت نسبة القبول 5 في المئة فقط.

