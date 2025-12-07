The Swiss voice in the world since 1935
جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع بينانس للعملات المشفرة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

وقّعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع منصّة “بينانس” العالمية لتداول العملات المشفرة من أجل تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية متقدّمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد.

وجرى التوقيع بين الجانبين على هامش فعاليات أسبوع “بينانس للبلوك تشين 2025” الذي تستضيفه دبي ويشارك فيه عدد من قادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى “تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية… كما تدعم التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكارا ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات البلوك تشين التي تعزز الشفافية وتخفض زمن وكلفة المعاملات”، وفق البيان.

م ل/

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

