جمارك دبي توقع مذكرة تفاهم مع بينانس للعملات المشفرة

وقّعت جمارك دبي مذكرة تفاهم مع منصّة “بينانس” العالمية لتداول العملات المشفرة من أجل تفعيل إمكانات الدفع والتبادل التجاري عبر حلول رقمية متقدّمة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأحد.

وجرى التوقيع بين الجانبين على هامش فعاليات أسبوع “بينانس للبلوك تشين 2025” الذي تستضيفه دبي ويشارك فيه عدد من قادة التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي العالمي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى “تطوير منظومة الدفع داخل الدولة عبر دمج العملات الرقمية في المعاملات التجارية، إلى جانب تمكين القطاع اللوجستي من الاستفادة من المدفوعات الرقمية… كما تدعم التحول نحو بنية مالية أكثر ابتكارا ومرونة، من خلال اعتماد تقنيات البلوك تشين التي تعزز الشفافية وتخفض زمن وكلفة المعاملات”، وفق البيان.

