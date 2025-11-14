The Swiss voice in the world since 1935
جنوب أفريقيا تسمح بدخول 130 فلسطينيا بعد رفضها في البداية بسبب قواعد الدخول

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

جوهانسبرج(رويترز) – قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا يوم الجمعة إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار أو. آر. تامبو الدولي يوم الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، والتي هبطت في جوهانسبرج على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة جلوبال إيروايز، لم توضح مدة الإقامة أو المكان التي تنوي الإقامة فيه. كما أن ليس لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.

وقال مايكل ماسياباتو مفوض هيئة إدارة الحدود في بيان “بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية”.

وسُمح للمسافرين بالدخول مساء الأربعاء بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة “جيفت أوف ذا جيفرز” الإنسانية التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.

وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية منظمة “جيفت أوف ذا جيفرز”.

وقالت المنظمة إن الفلسطينيين مؤهلون للدخول إلى جنوب أفريقيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، لكن ذلك مرهون بالامتثال لشروط الدخول.

وجنوب أفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

