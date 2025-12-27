عام 2026: مستقبل جنيف الدولية على المحك بسبب المنافسة والإصلاحات

كان رئيس الدبلوماسية الأمريكية، ماركو روبيو، في جنيف في نوفمبر/تشرين الثاني لإجراء محادثات مع أوكرانيا. وقد أنعش ذلك الآمال في أن مفاوضات السلام الرئيسية في جنيف ليست من الماضي. Keystone / Martial Trezzini

تستقبل جنيف الدولية عام 2026 في ظل أجواء يسودها عدم اليقين، بعد اهتزاز مكانتها بعودة دونالد ترامب إلى سدّة الحكم في البيت الأبيض، وتزايد أزمة الثقة في النظام متعدّد الأطراف. وفي ظلّ عمليات إعادة الهيكلة وحدّة التنافس بين الدول، يتحدّد مستقبل النظام الدولي على ضفاف بحيرة جنيف السويسرية.

10دقائق

لقد كان عام 2025 عامًا حافلًا بالتحولات العميقة للمنظمات الدولية في جنيف. فبعد معاناتها بالفعل من تخفيضات الميزانية ونقص المصداقية في مواجهة تزايد الصراعات، وجدت هذه الهيئات نفسها أمام انسحاب أمريكي غير مسبوق، ناجم عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

فقد أغلقت واشنطن، التي تعدّ أكبر مساهم مالي، ولاعبًا تاريخيًا مؤثرًا في منظومة الأمم المتحدة، أبوابها أمام منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان، ويتخذان كلاهما من جنيف مقرًّا لهما. ومع تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، دخل قطاع العمل الإنساني ومؤسساته الرئيسية في جنيف، في أزمة عميقة.

ومؤخرًا، أوضحت آنا إيفكوفيتس هورنر، السفيرة والممثلة الدائمة المساعدة للبعثة السويسرية لدى الأمم المتحدة:” يواجه النظام متعدّد الأطراف أزمة مالية وسياسية. وكانت بعض الوكالات المتخصصة، لاسيما في المجال الإنساني، تعتمد بنسبة تصل إلى 40% على الولايات المتحدة لتمويل أنشطتها”. و خلال ندوة عامة في برن، أضافت:” القضية معقدة. ويكمن الحل في تنويع مصادر الدخل، ولكنّ الأمر ليس سهلًا نظرًا إلى السياق الجيوسياسي”.

إصلاحات لابدّ منها

وفي ظلّ هذا الوضع، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتقليص النفقات. وأطلق خطة إصلاح واسعة ضمن مبادرة “الأمم المتحدة 80” (UN80 )، تهدف إلى جعلها أكثر كفاءة. وشملت التدابير المقترحة تقريب الوكالات ذات المهام المتشابهة، ونقل بعض الوظائف من مقرّها الحالي في جنيف ونيويورك، إلى بلدان تعدّ أقل كلفة بكثير، مثل نيروبي أو روما.

وتشكّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (HCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (OIM)، ومفوّضية حقوق الإنسان (HCDH)، والمنظمة الدولية للعمل (OIT) أو حتى منظمة اليونيسف، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (ONUSIDA)، جزءًا من المنظمات القائمة في جنيف. وهي الأكثر تضرًرا من مئات حالات التسريح، ونقل الوظائف الجارية حاليًا.

وعلى الأرجح، ستستمرّ الجهود الحالية لإعادة التنظيم في عام 2026. وسيؤكد المتفائلون.ات المزايا التي تقدّمها جنيف من ناحية الخبرات والمهارات والبنية التحتية، وكذلك التذكير بالتدابير التي اتخدتها السلطات الفدرالية والكانتونية في إطار استجابتها للأزمة، لاسيما من ناحية تقديم الدعم المالي. لكن كانت تكاليف المعيشة المرتفعة في ثاني أكبر مدينة سويسرية، وستظّل مشكلة أساسية بالنسبة إلى هذه المنظمات التي تسعى إلى تقليص نفقاتها. أضف إلى ذلك ارتفاع قيمة الفرنك السويسري، مسجلًا زيادة بأكثر من 10% مقابل اليورو في السنوات الأخيرة.

أمين أو أمينة عام الأمم المتحدة القادم.ة؟

بالنسبة إلى أنطونيو غوتيريش، سيكون عام 2026 هو الأخير في ولايته. ولا شك أنّه سيحاول قدر الإمكان تحقيق الإصلاحات التي بدأها. ولكن بسبب عمليات التسريح وإعادة الهيكلة، عليه مواجهة استياء جزء كبير من موظفي.ات المنظمة. ففي عام 2025، عملوا.ن على حشد الجهود بقوة عبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في جنيف. وبالتأكيد، سيواصل جهوده العام المقبل.

وسيشكّل عام 2026 عامًا انتخابيًا للأمين.ة العام.ة المستقبلي.ة، الذي سيتسلم مهامه.ها عام 2027. وبحسب مبدأ التناوب على المنصب بين المناطق، المعمول به في الأمم المتحدة، يجب أن تكون أصول الأمين العام الجديد من أميركا اللاتينية.

وحتى الآن، برزت عدة أسماء منها مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (AIEA)، رافائيل غروسي، والأمينة العامة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED)، ريبيكا جرينسبان. وتُعتبر ريبيكا شخصية بارزة في جنيف الدولية.

وفي ظلّ نظام عالمي في حالة تغير مستمر، وتحذير أصوات منتقدة من غياب استراتيجية حقيقية تتعلق بإصلاحات ذات طابع مالي بحت، ستخضع رؤية الأمين.ة العام.ة لمستقبل الأمم المتحدة المارّة بأزمة، لتدقيق شديد من قبل الدول الأعضاء.

نقطة تحول للمساعدات الإنسانية؟

في عام 2025، لم تتلقّ خطط الاستجابة الإنسانية التي تشرف الأمم المتحدة على تنسيقها سوى 13 مليار دولار أمريكي من أصل 45 مليار كانت مأمولة، وهو أدنى مبلغ يُسجّل منذ عام 2016، إذ كانت الاحتياجات العالمية في تلك الفترة أقلّ بنحو النصف. ويُعزى هذا التراجع إلى حدّ كبير إلى انسحاب الدول الغربية المستثمر في التسلح، وتواجه صعوبات في تعبئة ميزانياتها.

وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في ديسمبر، نداءه التقليدي لجمع التبرعات عام 2026. والمبلغ المطلوب أدنى بكثير من مستوى العام الماضي، ويعتمد نهجًا واقعيًا. إذ يطلب 33 مليار دولار أمريكي للوصول إلى 135 مليون شخص تضرّروا.ن بسبب الحروب، وتغير المناخ، والكوارث، والأوبئة.

والسؤال الكبير الآن، هو ما إذا كانت زيادة المساهمات المالية ممكنة. وإزاء تراجع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التي كانت تُعدّ من أكبر الدول المانحة تاريخيًا، تأمل المنظمات الإنسانية استقطاب جهات مساهمة جديدة، منها دول الخليج، والصين التي تفضل المساعدة الثنائية، أو حتى القطاع الخاص. ولكن في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات على إمكانية حدوث أي تغيير على المدى القصير.

أي مكانة للسلام؟

بعد مرور جنيف بمرحلة صعبة خلال وباء كفيد-19، بدا وكأنّ مكانتها تراجعت في السنوات الأخيرة، كمركز لمفاوضات السلام، صانعة سمعتها. وفي هذه الأثناء، أثبتت مدن مثل الدوحة في قطر، واسطنبول في تركيا، أو حتى القاهرة في مصر، قدرتها على المنافسة بالفعل.

وبينما عززت هذه المدن مكانتها هذا العام، استعادت مدينة كالفن بعضًا من مجدها السابق. إذ استضافت محادثات حول الملف النووي الإيراني، ومناقشات بين كييف وواشنطن بشأن خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا. ولم تشارك روسيا في هذه المناقشات، مؤكِّدة أن سويسرا لم تعد أرضًا محايدة للاجتماعات بعد تبني برن عقوبات ضد موسكو.

ويبدو أنّ عقد قمة افتراضية عام 2026 بين الرئيسين، الأوكراني والروسي، في جنيف لا يزال أمرًا مستبعدًا للغاية، لكن ليس مستحيلًا. وقد طرح قادة أوروبيون هذا الخيار الصيف الفائت، بعد لقاء دونالد ترامب وفلاديمير بوتين. وبينما تستعد سويسرا لتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وروسيا عضوٌ فيها، يبدو أنّ “عاصمة السلام” لم تقل كلمتها الأخيرة بعد.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ناتالي سعادة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

