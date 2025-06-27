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جهاز الإطفاء اليوناني يعلن “احتواء” الحريق في جنوب أثينا

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أعلن جهاز الإطفاء اليوناني صباح الجمعة عن “احتواء” الحريق القويّ الذي اجتاح الخميس عدّة مناطق ساحلية في جنوب أثينا.

غير أن خدمة الحماية المدنية اليونانية حذّرت الجمعة من ارتفاع مخاطر اندلاع  الحرائق، خصوصا في منطقة أتيكا المحيطة بأثينا وجزر شمال بحر إيجه، بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

وقال ناطق باسم جهاز الإطفاء لوكالة فرانس برس إن حوالى “104 عناصر إطفاء مع 37 مركبة ومروحية ما زالوا في حالة تأهّب لمنع اشتعال النيران من جديد”، في إشارة إلى الحريق الذي اندلع الخميس في بالايا فوكيا وثيماري على بعد حوالى 50 كيلومترا جنوب أثينا.

وتسبّب الحريق بإجلاء عشرات الأشخاص من خمس بلدات على الأقلّ تستقطب الزوار المحليين والأجانب، بالقرب من كيب سونيون حيث يقع معبد إغريقي شهير.

وأتت النيران على حقول وبساتين زيتون وأراض وبعض المساكن.

وتعدّ اليونان الواقعة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط عرضة بشكل خاص للحرائق صيفا بفعل الرياح العاتية والجفاف والحرارة المرتفعة.

وبلغت الحرارة 37 درجة مئوية الجمعة في أثينا. وتتوقّع خدمة الأرصاد الجوية استمرار موجة الحرّ هذه حتّى السبت.

ومنذ الأحد، يجتاح حريق آخر جزيرة خيوس في شمال شرقي بحر إيجه. وهو أتى على أكثر من 4 آلاف هكتار، بحسب المرصد الأوروبي كوبيرنيكوس.

وقال جهاز الإطفاء الجمعة إن “الوضع في خيوس هو تحت السيطرة مع نشر نحو مئتي عنصر إطفاء”.

والعام الماضي، أتت حرائق في مناطق مختلفة من اليونان على حوالى 45 ألف هكتار، كان أشدّها حريق في الضاحية الشمالية لأثينا أودى بحياة شخص.

مر/م ن/ص ك

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