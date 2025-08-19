The Swiss voice in the world since 1935
حتا تبدأ تصدير الطاقة الكهربائية إلى مدينة دبي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي الثلاثاء بدء التشغيل التجريبي وتصدير الكهرباء من المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا إلى مدينة دبي.

وقالت الهيئة، في منشور على منصة إكس، إن القدرة الإنتاجية للمحطة ستبلغ 250 ميغاوات وتصل سعتها التخزينية إلى 1500 ميغاوات ساع، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاما.

وأوضحت الهيئة أن أقصى معدل احتياج لمنطقة حتا من الكهرباء يقدر بنحو 39 ميغاوات، فيما سيتم تصدير الفائض إلى دبي.

وتسعى إمارة دبي إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تماشيا مع استراتيجيتها للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجيتها للحياد الكربوني 2050، بهدف توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.

قراءة معمّقة

