حزب الله: استهدفنا موقعا إسرائيليا بسبب انتهاك وقف إطلاق النار

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(رويترز) – قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها نفذت “ردا دفاعيا أوليا تحذيريا” يوم الاثنين على موقع عسكري إسرائيلي في مزارع شبعا المتنازع عليها، وعزت هذا الهجوم إلى ما وصفتها بأنها انتهاكات إسرائيلية متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار شملت تنفيذ غارات جوية وقصفا على لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صاروخين دون وقوع إصابات.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ذكرت في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفتين مدفعيتين صوب بلدة بيت ليف في منطقة بنت جبيل، فيما استهدفت نيران الرشاشات الثقيلة بلدة يارون.

وأضافت الوكالة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أي من الهجومين.