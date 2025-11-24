The Swiss voice in the world since 1935
حشود بالضاحية الجنوبية لبيروت تشيع قائدا في حزب الله قتلته إسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بيروت (رويترز) – احتشد المئات في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الاثنين لتشييع القائد العسكري الكبير في حزب الله هيثم علي الطبطبائي وأربعة مقاتلين آخرين من الجماعة قتلوا في غارة إسرائيلية على الضاحية أمس.

وجاءت عملية الاغتيال المستهدفة التي نفذتها إسرائيل، وهي نوع من العمليات التي أصبحت نادرة الحدوث منذ الاتفاق على وقف إطلاق النار العام الماضي، بعد يوم واحد من احتفال لبنان بعيد استقلاله وعمقت المخاوف من تجدد التصعيد الإسرائيلي.

وبينما كانت الجنازة الحاشدة تشق طريقها عبر أحياء الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية يوم‭ ‬الاثنين، تعالت الهتافات المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. ويضغط كلا البلدين على لبنان للتحرك على نحو أسرع لنزع سلاح حزب الله، تماشيا مع اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024.

وهتف المشيعون “لن نترك سلاحنا، لن نترك أرضنا!”.

وشارك بالجنازة كبار المسؤولين السياسيين في حزب الله لكن لم يتضح بعد ما إذا كان أي من المسؤولين العسكريين قد حضروا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

