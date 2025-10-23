حصري-أمريكا تدرس خطة مساعدات لغزة قد تحل محل مؤسسة غزة الإنسانية

من فيل ستيوارت وجوناثان لانداي

واشنطن (رويترز) – أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الولايات المتحدة تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل مؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل والمدعومة من الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي وآخر يعمل في مجال الإغاثة الإنسانية مطلعان على الخطة إن هذا المقترح هو واحد من مفاهيم عدة قيد الدراسة، في إطار سعي واشنطن لتسهيل زيادة إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.

وما زال وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ساريا منذ 13 يوما. وبموجب هذا الاتفاق، يدخل المزيد من المساعدات إلى غزة، حيث حذر مرصد عالمي للجوع في أغسطس آب من تفشي المجاعة.

