حصيلة ضحايا العواصف الثلجية في اليابان ترتفع إلى 46 قتيلا

أسفر تساقط الثلوج الكثيف على مدى ثلاثة أسابيع تقريبا في اليابان عن مقتل 46 شخصا وإصابة 558 آخرين، وفق ما أظهرت بيانات جديدة صادرة عن وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية الثلاثاء.

وقد طمرت الثلوج التي تساقطت بكثافة منذ أواخر كانون الثاني/يناير، مناطق في شمال اليابان وتسببت في فوضى مرورية عارمة، لا سيما على طول الساحل المطل على بحر اليابان.

ووقعت العديد من الحوادث المميتة نتيجة سقوط أكوام الثلج من أسطح المنازل على السكان أو سقوط أشخاص أثناء محاولتهم إزالتها، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون.

وفي محافظة أوموري، المركز الإقليمي الشمالي، يواجه السكان تراكما للثلوج يصل ارتفاعه إلى 1,3 متر، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

