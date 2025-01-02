حقائق-ما تنظيم الدولة الإسلامية المتورط في هجوم نيو أورليانز؟

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من مايكل جورجي وتالا رمضان

(رويترز) – ظهرت راية تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مع منفذ هجوم دهس بشاحنة على حشد في مدينة نيو أورليانز أسفر عن مقتل 15 وإصابة نحو 30.

وفرض التنظيم في وقت من الأوقات حكما من الإرهاب على ملايين في سوريا والعراق.

ورفع المشتبه به، والذي أعلنت هويته ويدعى شمس الدين جبار (42 عاما)، راية تنظيم الدولة الإسلامية خلال الهجوم. وجبار مواطن أمريكي من ولاية تكساس وخدم في أفغانستان.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أبلغه بأن جبار نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ساعات من الهجوم تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية هو مصدر إلهامه.

وفيما يلي بعض الحقائق حول التنظيم الذي يعتبره محللون أكثر عنفا وتطرفا من تنظيم القاعدة‭:‬

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* أحدث العمليات

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية على قناته على تطبيق تيليجرام للتراسل يوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم على قاعدة عسكرية في منطقة بونتلاند في شمال شرق الصومال في اليوم السابق.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في البيان إن 12 مسلحا نفذوا الهجوم ومعهم سيارتين مفخختين، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 22 من قوات بونتلاند وإصابة عشرات.

وعلى الرغم من أن تحالفا تقوده الولايات المتحدة ألحق بالتنظيم هزيمة شبه ساحقة قبل بضع سنوات، تمكن التنظيم من تنفيذ بعض الهجمات الكبيرة خلال محاولاته لإعادة بناء صفوفه.

وشمل ذلك هجوما على قاعة حفلات موسيقية في روسيا في مارس آذار 2024 أسفر عن مقتل 143 على الأقل، وتفجيرين في مدينة كرمان الإيرانية في يناير كانون الثاني من ذات العام أسفرا عن مقتل نحو 100.

وأعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته أيضا عن هجوم نفذه انتحاريون على مسجد في سلطنة عمان في يوليو تموز أسفر عن مقتل تسعة على الأقل.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن تنظيم الدولة الإسلامية سيحاول إعادة بناء قدراته في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد لكنه قال إن الولايات المتحدة عازمة على عدم السماح بذلك.

وبالإضافة إلى تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط، استلهم أفراد نهج الدولة الإسلامية في تنفيذ هجمات في الغرب.

وقالت السلطات النمساوية في أغسطس آب إن مواطنا يبلغ من العمر 19 عاما، يشتبه في أنه العقل المدبر الذي خطط لهجوم أحبطته السلطات على حفل للمغنية تيلور سويفت في العاصمة فيينا، كان قد أعلن الولاء لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية.