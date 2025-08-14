حقائق-مستوطنات الضفة الغربية في خضم الصراع بالشرق الأوسط

reuters_tickers

5دقائق

من تالا رمضان وعلي صوافطة

(رويترز) – عاد بناء المستوطنات الإسرائيلية، وهي نقطة خلافية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلى الواجهة من جديد بعد أن أعاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف إحياء خطة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وعزلها عن القدس الشرقية.

* ما هي المستوطنة؟

تتألف المستوطنة الإسرائيلية من وحدات سكنية مبنية للإسرائيليين اليهود على أراض تقع بالأساس في الضفة الغربية والقدس الشرقية انتزعت إسرائيل السيطرة عليها من الأردن في حرب عام 1967.

ويعيش فلسطينيون في تلك الأراضي التي يسعون إلى إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل.

تدعم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القومية المستوطنين في حين تزداد عمليات البناء وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع حرب غزة.

ويتهم الفلسطينيون مستوطنين إسرائيليين مدججين بالسلاح بسرقة أراضيهم وتدمير أشجار الزيتون التي تعتبر رمزا للهوية الفلسطينية.

ويقول الفلسطينيون إن القوات الإسرائيلية لا تحميهم من عنف المستوطنين. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه غالبا ما يرسل جنودا للتعامل مع أي مشكلة.

* ماذا تقول إسرائيل عن المستوطنات؟

تقول إسرائيل إن لها روابط تاريخية وتوراتية بالمنطقة التي تسميها يهودا والسامرة غير أن معظم القوى العالمية تعتبر جميع المستوطنات غير قانونية.

ودعا عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية لكن إسرائيل تقول إن المستوطنات ضرورية لعمقها وأمنها الاستراتيجيين.

وخلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى تخلت الولايات المتحدة في 2019 عن موقفها القديم الذي يعد المستوطنات غير قانونية لكن الرئيس السابق جو بايدن عاد لتبني هذا الموقف بما يتماشى مع الإجماع الدولي.

وخلال فترته الرئاسية الحالية، ألغى ترامب في يناير كانون الثاني عقوبات فرضتها إدارة بايدن على جماعات من المستوطنين اليمينيين الإسرائيليين المتطرفين وأفراد متهمين بالتورط في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

* كيف تؤثر المستوطنات على فكرة حل الدولتين

تسنى التوصل إلى اتفاق عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، المعروف باسم اتفاقات أوسلو، لتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مجاورة لإسرائيل على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وتقول الأمم المتحدة ومعظم القوى العالمية إن بناء المستوطنات يقوض حل الدولتين من خلال تفتيت الأراضي الفلسطينية.

ويقول حلفاء لإسرائيل، منهم فرنسا وبريطانيا وكندا، إنهم ربما يتحركون للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول.

* ما هو الوضع الحالي للمستوطنات؟

ذكر تقرير للأمم المتحدة، استند إلى بحث أجري بين أول نوفمبر تشرين الثاني 2023 و31 أكتوبر تشرين الأول 2024، أن إسرائيل تتوسع في بناء المستوطنات بالضفة الغربية وتدعمها في الوقت الذي تواصل فيه حربها على حماس في قطاع غزة.

ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لا يعترف بها معظم الدول.

ترفض إسرائيل التخلي عن سيطرتها على الضفة الغربية، وهو موقف شددته منذ الهجوم المسلح الذي قادته حماس على أراضيها والذي انطلق من قطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول إسرائيل إن مستقبل المستوطنات يجب تسويته عبر مفاوضات للسلام.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)