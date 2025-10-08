حقائق-من هم أبرز الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية؟

القدس (رويترز) – قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأربعاء إن مفاوضين من الحركة وإسرائيل تبادلوا قوائم بأسماء السجناء والرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في حالة التوصل إلى اتفاق خلال محادثات وقف إطلاق النار في غزة الجارية في مصر.

وتأمل إسرائيل أن تؤدي المحادثات إلى إطلاق سراح أو انتشال جثث الرهائن الـ48 المتبقين الذين تم اعتقالهم خلال الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ويُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة.

وبمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستطلق إسرائيل سراح 250 فلسطينيا يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك جميع النساء والأطفال. ومقابل كل رهينة إسرائيلية يتم الإفراج عن رفاتها، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 من سكان غزة المتوفين.

*رموز حماس

* عبدالله البرغوثي

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية 67 حكما بالسحن المؤبد على البرغوثي في عام 2004 لضلوعه في سلسلة هجمات انتحارية في عامي 2001 و2002 أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن البرغوثي هو من أعد الأحزمة الناسفة المستخدمة في الهجمات التي تضمنت هجوما على مطعم سبارو في القدس قُتل فيه 15 شخصا. وولد البرغوثي، وهو أب لثلاثة أطفال، في الكويت عام 1972. وفي عام 1996، انتقل مع عائلته للعيش في قرية بيت ريما بالقرب من رام الله في الضفة الغربية.

* إبراهيم حامد

اعتُقل إبراهيم حامد في رام الله عام 2006 وصدر ضده 54 حكما بالسجن المؤبد. وتتهمه إسرائيل بالتدبير لهجمات انتحارية أسفرت عن مقتل عشرات من الإسرائيليين. وكان حامد على قائمة المطلوبين لدى إسرائيل لثمانية أعوام قبل اعتقاله. وحامد كان القائد الأعلى في الضفة الغربية لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس. وحامد حاصل على درجة علمية في العلوم السياسية من جامعة بيرزيت بالقرب من رام الله. وفي أثناء تخفيه، احتجزت إسرائيل زوجته ثمانية أشهر وفي عام 2003 هدمت منزله.

* حسن سلامة

وُلد حسن سلامة في مخيم خان يونس للاجئين بغزة عام 1971، وأُدين بتدبير موجة من التفجيرات الانتحارية في إسرائيل عام 1996 أسفرت عن مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة مئات. وصدر ضده 48 حكما بالمؤبد. وقال سلامة إن الهجمات كانت ردا على اغتيال صانع القنابل في حماس يحيى عياش عام 1996. وألقي القبض على سلامة في الخليل بالضفة الغربية في وقت لاحق من ذلك العام.

– شخصيات من خارج حماس:

* مروان البرغوثي – فتح

مروان البرغوثي هو أحد الأعضاء البارزين في حركة فتح وينظر إليه باعتباره خليفة محتملا للرئيس الفلسطيني محمود عباس. واكتسب شهرته كزعيم ومنظم لانتفاضتين فلسطينيتين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، الأولى بدأت عام 1987 والثانية بدأت عام 2000. وألقي القبض عليه في عام 2002، واتهم بنصب كمائن مسلحة وتدبير تفجيرات انتحارية، وصدر ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد في عام 2004. ويقول مسؤولون في فتح إنه أنشأ كتائب شهداء الأقصى، الجناح المسلح لحركة فتح، بناء على أوامر من عرفات.

* أحمد سعدات – الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اتهمت إسرائيل أحمد سعدات، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بإصدار الأمر باغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في عام 2001. ولجأ سعدات الذي لاحقته إسرائيل إلى مقر عرفات في رام الله. وبموجب اتفاق مع السلطة الفلسطينية في عام 2002، حوكم سعدات في محكمة فلسطينية وسُجن في أحد سجون السلطة الفلسطينية تحت إشراف دولي. واعتقل الجيش الإسرائيلي سعدات في عام 2006 بعد انسحاب المراقبين الأجانب. وفي محاكمته العسكرية، تضمنت التهم الموجهة إليه الانضمام إلى جماعة مسلحة، والضلوع في الاتجار بالأسلحة، وفي هجمات قاتلة. لكن وزارة العدل قررت أنه لا أدلة كافية لتوجيه الاتهام لسعدات باغتيال زئيفي. وحُكم عليه بالسجن 30 سنة في 2008.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)