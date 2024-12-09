حلف الأطلسي يحث على انتقال سلمي للسلطة في سوريا وينتقد روسيا وإيران

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بروكسل (رويترز) – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يوم الاثنين عن تفاؤل حذر إزاء التطورات في سوريا، ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

وأضاف في بيان “إنها لحظة فرح لكن يشوبها أيضا عدم اليقين بالنسبة للشعب السوري والمنطقة. ونأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية”.

وأكد روته أيضا على ضرورة التزام زعماء المعارضة السورية بسيادة القانون وحماية المدنيين واحترام الأقليات الدينية خلال الفترة الانتقالية.

وانتقد روسيا وإيران، اللتين كانتا داعمتين رئيسيتين لنظام بشار الأسد قبل سقوطه، بسبب دورهما في الصراع.

وذكر أن موسكو وطهران تخلتا عن الأسد بمجرد أنه لم يعد يخدم مصالحهما، وأنهما تشتركان في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.