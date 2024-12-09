مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

حلف الأطلسي يحث على انتقال سلمي للسلطة في سوريا وينتقد روسيا وإيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل (رويترز) – عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يوم الاثنين عن تفاؤل حذر إزاء التطورات في سوريا، ودعا إلى انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية.

وأضاف في بيان “إنها لحظة فرح لكن يشوبها أيضا عدم اليقين بالنسبة للشعب السوري والمنطقة. ونأمل في انتقال سلمي للسلطة وعملية سياسية شاملة بقيادة سورية”.

وأكد روته أيضا على ضرورة التزام زعماء المعارضة السورية بسيادة القانون وحماية المدنيين واحترام الأقليات الدينية خلال الفترة الانتقالية.

وانتقد روسيا وإيران، اللتين كانتا داعمتين رئيسيتين لنظام بشار الأسد قبل سقوطه، بسبب دورهما في الصراع.

وذكر أن موسكو وطهران تخلتا عن الأسد بمجرد أنه لم يعد يخدم مصالحهما، وأنهما تشتركان في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري. 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
20 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
372 إعجاب
250 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية