حماس: انقطاع التواصل مع رهينتين خلال قتال في غزة

(رويترز) – قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الأحد إن التواصل مع رهينتين انقطع “نتيجة العمليات العسكرية الهمجية والاستهدافات العنيفة في حيي الصبرة وتل الهوا” في مدينة غزة.

وذكرت كتائب القسام في بيان أنها طالبت إسرائيل “بإيقاف الطلعات الجوية لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة 18:00 من مساء اليوم حتى يتم محاولة إخراج الأسيرين”.

وبعد أن نشرت رويترز هذه المعلومات لأول مرة، طلبت عائلتا الرهينتين اللتين حددت حماس هويتهما عدم الكشف عن اسميهما في وسائل الإعلام.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

