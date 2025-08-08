حماس: قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة “جريمة حرب جديدة”

reuters_tickers

1دقيقة

القدس (رويترز) – وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الجمعة قرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة بأنه “جريمة حرب جديدة” وقالت إن الحكومة الإسرائيلية لا تكترث لمصير الرهائن.

وقالت الحركة في بيان إن إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي “خططا لاحتلال مدينة غزة وإجلاء سكانها، جريمة حرب جديدة يعتزم جيش الاحتلال ارتكابها بحق المدينة وقرابة المليون من سكانها”.

وأضاف البيان “قرار احتلال غزة يؤكد أن المجرم نتنياهو وحكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، مما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وتالا رمضان من دبي – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)