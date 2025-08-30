حماس تؤكد وفاة قائدها العسكري محمد السنوار

القاهرة (رويترز) – أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقتل قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد أشهر قليلة من إعلان إسرائيل عن مقتله في غارة في مايو أيار.

ولم تقدم حماس تفاصيل عن مقتل السنوار لكنها نشرت صورته مع صور قادة آخرين في الحركة ووصفتهم بأنهم “القادة الشهداء الأطهار”.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي قتلته إسرائيل في القتال بعد عام من ذلك.

وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.

ومن شأن تأكيد موته أن يترك مساعده المقرب عز الدين الحداد، الذي يشرف حاليا على العمليات في شمال غزة، مسؤولا عن الجناح المسلح لحماس في جميع أنحاء القطاع.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومنة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)