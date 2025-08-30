The Swiss voice in the world since 1935
حماس تؤكد وفاة قائدها العسكري محمد السنوار

القاهرة (رويترز) – أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم السبت مقتل قائدها العسكري في غزة محمد السنوار بعد أشهر قليلة من إعلان إسرائيل عن مقتله في غارة في مايو أيار.

ولم تقدم حماس تفاصيل عن مقتل السنوار لكنها نشرت صورته مع صور قادة آخرين في الحركة ووصفتهم بأنهم “القادة الشهداء الأطهار”.

ومحمد السنوار هو الشقيق الأصغر ليحيى السنوار، قائد حماس الذي شارك في التخطيط لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والذي قتلته إسرائيل في القتال بعد عام من ذلك.

وتمت ترقيته إلى المراتب العليا في الحركة بعد وفاة شقيقه.

ومن شأن تأكيد موته أن يترك مساعده المقرب عز الدين الحداد، الذي يشرف حاليا على العمليات في شمال غزة، مسؤولا عن الجناح المسلح لحماس في جميع أنحاء القطاع.

(تغطية صحفية نضال المغربي ومنة علاء الدين – إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

