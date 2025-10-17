حماس تتعهد إعادة جثث جميع الرهائن لإسرائيل مع إقرارها بصعوبة العملية

تعهدت حركة حماس الجمعة تسليم إسرائيل جميع جثث الرهائن التي لا تزال في قطاع غزة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة، مع إقرارها بصعوبة البحث عن رفات مدفونة تحت الأنقاض وداخل أنفاق.

ووجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس تحذيرا الى حماس، وخصوصا بعدما عززت حضورها في غزة منذ توقف المعارك في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر وتبنت الثلاثاء في مقطع مصور إعدام اشخاص اعتبرتهم “عملاء” لاسرائيل.

وقال ترامب “إذا واصلت حماس قتل الناس في غزة، وهو أمر لم يكن ضمن الاتفاق، فلن يكون أمامنا أي خيار سوى الدخول (إلى القطاع) وقتلهم”.

ولاحقا، أكّدت حماس “التزامها” اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و”حرصها” على تسليم إسرائيل سائر جثامين الرهائن المتبقية في القطاع المدمّر.

وقالت الحركة في بيان إنّ “إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليّين قد تستغرق بعض الوقت، فبعضها دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض المباني التي قصفها وهدمها”، مشدّدة على أنّها “تؤكّد التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه وعلى تسليم كل الجثامين الباقية”.

وأتى بيان حماس بعدما اتّهمتها إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على إعادة كلّ الرهائن، الأحياء والأموات، في غضون 72 ساعة من بدء سريانه، أي ظهر الإثنين.

وأطلقت حماس سراح الرهائن الأحياء البالغ عددهم 20 مقابل إطلاق إسرائيل سراح حوالى ألفَي سجين ومعتقل فلسطيني، لكنّ الحركة لم تسلّم سوى جثامين تسعة رهائن من أصل 28.

وأضافت حماس في بيانها أنّ جثامين الرهائن الإسرائيليين “التي تمكّنت من الوصول إليها جرى تسليمها مباشرة، فيما يتطلب استخراج باقي الجثامين معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوافرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها”.

وأعلنت تركيا الخميس أنّها أرسلت فريق مسعفين من “أفاد”، الوكالة التركية لإدارة الكوارث والحالات الطارئة، للمساعدة في البحث عن جثث الرهائن في قطاع غزة.

وقال مسؤول تركي إنّ “فريقا من +أفاد+ سيتولى مهمة البحث عن الجثث”، مشيرا إلى أنّ “81 عنصرا في +أفاد+ موجودون حاليا في الموقع، بالتنسيق مع وزارة الخارجية”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد الخميس عزمه على تأمين عودة رفات كلّ الرهائن الذين احتجزتهم حماس.

وقال نتانياهو الخميس أثناء إحياء الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023 “نحن مصممون على إعادة كلّ الرهائن”.

وطالب منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الخميس الحكومة الإسرائيلية بتأخير تنفيذ المراحل التالية من الاتفاق الذي أبرم مع حماس إن لم تسلّم جثث الرهائن الـ19 المتبقية.

– “انهم ينقبون” –

وقال ترامب الأربعاء في تصريح بدا وكأنه يدعو إلى الصبر “إنّهم ينقّبون. هم يجدون الكثير من الجثث”.

وفي القطاع، أفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ومستشفى ناصر في خان يونس الخميس بأن اسرائيل أعادت جثامين 30 فلسطينيا إلى قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي للجثامين التي تم تسلمها إلى 120.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يتعيّن على إسرائيل أن تعيد جثامين 15 فلسطينيا في كل مرة تتسلم جثمان إسرائيلي.

وعلى صعيد متّصل، أفاد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط في إيطاليا بأنّ “معبر رفح سيُفتح الأحد على الأرجح”.

وتسيطر إسرائيل على كلّ المنافذ المؤدية لغزّة. ويتعيّن عليها بموجب الاتفاق أن تفتح معبر رفح الذي يصل القطاع المُحاصر بمصر، للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

لكنّ السلطات الإسرائيلية أعلنت الخميس أنها ستحدد تاريخ إعادة فتح المعبر في مرحلة لاحقة، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية لن تعبر منه.

وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق من القطاع.

وتشمل المراحل التالية نزع سلاح حماس ومنح العفو لقادتها الذين يسلمون أسلحتهم، ومواصلة الانسحاب الإسرائيلي، وإرساء حكم لغزة بعد الحرب، وهي أمور ما زالت قيد البحث.

وأسفر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن مقتل 1221 شخصا معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية، بعد التعرف على هوية رفات اثنين من الرهائن.

وفي قطاع غزة، أودت الحملة العسكرية الإسرائيلية بما لا يقل عن 67967 شخصا، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

