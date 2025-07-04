حماس تجري مشاورات حول مقترح هدنة في غزة

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أعلنت حركة حماس الجمعة أنها تجري مشاورات مع الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح جديد من الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، ما قد يمهد لمفاوضات جديدة من أجل وضع حد للحرب الدائرة منذ حوالى 21 شهرا في قطاع غزة.

صدر هذا الإعلان قبل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى واشنطن حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمارس ضغوطا على الطرفين من أجل التوصل إلى هدنة.

وأعلنت حركة حماس باكرا الجمعة أنها “تجري مشاورات مع قادة القوى والفصائل الفلسطينية بشأن العرض الذي تسلمته” من الوسطاء.

أتاحت هدنة أولى لأسبوع في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وهدنة ثانية لحوالى شهرين في مطلع 2025 تم التوصل إليهما عبر وساطة قطرية وأميركية ومصرية، الإفراج عن عدد من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ومع عدم التوصل إلى اتفاق للمرحلة التالية بعد الهدنة، استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة في منتصف آذار/مارس وكثّفت عملياتها العسكرية في 17 أيار/مايو، قائلة إن الهدف هو القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وأكد نتانياهو مجددا الأربعاء عزمه على القضاء على حماس “حتى الجذور”.

وفي مواجهة ضغوط شديدة من الرأي العام، تعهد الخميس بإعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة “بدون استثناء”، خلال زيارة إلى كيبوتس نير عوز حيث خطف معظم الرهائن خلال الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأشعل الحرب.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1219 شخصا في إسرائيل معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم عام 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.

وردّت إسرائيل بإحكام الحصار الذي تفرضه منذ 2007 على قطاع غزة وشن حرب مدمّرة قتل فيها أكثر من 57130 شخصا غالبيتهم مدنيون، وفق حصيلة وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– مقترح هدنة لستين يوما –

وكان ترامب أكد الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على وضع اللمسات الأخيرة على شروط وقف إطلاق النار لمدة شهرين في قطاع غزة، وحثّ حماس على قبول الاتفاق مؤكدا أنه بات قريبا.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لفرانس برس إن المقترح الجديد “يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الأربعاء إلى “عدم تفويت فرصة كهذه” للإفراج عن آخر الرهائن.

غير أن المفاوضات الجارية لم تنتج أي مسار ملموس، ويبقى انتهاء المعارك موضع جدل في إسرائيل إذ يعارضه وزراء اليمين المتطرف طالما لم يُقض على حماس.

ميدانيا، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الجمعة مقتل 15 شخصا بضربات إسرائيلية ليلا، مع توسيع إسرائيل مؤخرا عملياتها العسكرية.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير إن سبعة أشخاص بينهم طفل قتلوا في ضربة جوية على خيام نازحين قرب خان يونس بجنوب القطاع.

كذلك، أشار إلى مقتل ثمانية أشخاص بينهم طفلان في ضربتين على خيام نازحين على الساحل القريب من المدينة.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي ردا على أسئلة فرانس برس أنه لا يسعه التعليق على الضربات ولا سيما في غياب بيانات دقيقة، لكنه قال إنه “ينفذ عمليات لتفكيك قدرات حماس العسكرية”.

بور/دص/ص ك