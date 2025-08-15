The Swiss voice in the world since 1935
حملة اعتقالات جديدة تستهدف المعارضة في تركيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

اعتقلت الشرطة التركية الجمعة 40 شخصا في بلدية اسطنبول التي تعد معقلا لـ”حزب الشعب الجمهوري” المعارض، من بينهم رئيس بلدية منطقة بك أوغلي وعدد من مستشاريه المقربين، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.

وتندرج هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات بتهمة “الفساد” في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر “حزب الشعب الجمهوري” الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.

واعتُقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعتبر أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان في آذار/مارس وحُكم عليه بالسجن.

وأثار اعتقاله موجة احتجاج غير مسبوقة في البلاد منذ 12 عاما.

كما اعتُقل تسعة من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر/تشرين الأول، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.

ويرى محللون أن الحكومة تسعى إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري الذي خرج منتصرا بشكل كبير في الانتخابات المحلية التي جرت في ربيع العام 2024، على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان.

ربا/ماش/لين

