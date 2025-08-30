The Swiss voice in the world since 1935
حميدتي يؤدي اليمين رئيسا لحكومة سودانية موازية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

القاهرة (رويترز) – أدى محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية،‭ ‬اليمين رئيسا لحكومة سودانية موازية وفقا لبيان لها يوم السبت وذلك في تطور يدفع البلاد خطوة أخرى نحو التقسيم الفعلي.

ونادرا ما شوهد دقلو، المعروف باسم حميدتي، في السودان منذ بداية الحرب المستمرة منذ 28 شهرا مع الجيش الوطني، لكنه أدى اليمين في مدينة نيالا السودانية وفقا للبيان.

ولم يتسن لرويترز التأكد من موقعه بشكل مستقل.

وتعد نيالا واحدة من أكبر المدن السودانية، وتقع في إقليم دارفور، وهي بمثابة العاصمة الفعلية لقوات الدعم السريع التي عينت رئيسا للوزراء ومجلسا رئاسيا بقيادة دقلو.

واستُهدفت المدينة بهجمات بطائرات مسيرة يوم السبت.

وعلى الرغم من سيطرة قوات الدعم السريع على معظم أنحاء دارفور، فإنها تقاتل الجيش وحلفاءه بضراوة للسيطرة على مدينة الفاشر، العاصمة التاريخية للإقليم.

وتحاصر تلك القوات مئات الآلاف من المدنيين هناك منذ أكثر من 500 يوم، مما أجبرهم على اللجوء إلى تناول العلف الحيواني كطعام يبقيهم على قيد الحياة.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز ونفيسة الطاهر – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

