The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

خامنئي يدعو لزيادة إنتاج النفط الإيراني وتنويع أسواق الصادرات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد إلى زيادة إنتاج النفط وتنويع أسواق الصادرات، في وقت تواجه إيران المزيد من الضغوط الغربية على خلفية برنامجها النووي.

وقال خامنئي خلال لقائه أعضاء الحكومة إنّ “إنتاج البلاد من النفط، الذي له أهمية واضحة للاقتصاد، منخفض”.

وأرجع ذلك إلى “اعتماد أساليب ومعدّات قديمة… نحن متخلّفون عن العديد من المناطق الغنية بالنفط في العالم”. 

ودعا إلى “مزيد من النشاط” في قطاع تصدير النفط، مشددا على “تنويع وتوسيع قاعدة المشترين”، في وقت لا تزال الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني الخاضع لعقوبات أميركية.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، فإنّ حوالى 92 في المئة من نفط الجمهورية الإسلامية يصدّر إلى العملاق الآسيوي، وغالبا ما يتم ذلك بخصومات كبيرة.

ويخضع قطاع النفط في إيران لعقوبات قاسية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في العام 2018.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، عاود ترامب استراتيجية “الضغوط القصوى” على إيران بهدف شل اقتصادها.

وفي نهاية آب/أغسطس، فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب الاتفاق النووي المبرم في العام 2015.

وعلّقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الحرب التي بدأتها إسرائيل في 13 حزيران/يونيو، وتخللها قصف منشآت نووية وعسكرية ومناطق سكنية ما أدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص. 

وأتى الهجوم الإسرائيلي على إيران في وقت كانت الأخيرة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي. وانسحبت طهران من المباحثات بعد الهجوم.

وفي مقال نشره في صحيفة “ذا غارديان” البريطانية الأحد، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنّ طهران لا تزال منفتحة على الدبلوماسية و”لا يزال هناك وقت، وحاجة ماسة، لإجراء محادثة صادقة”. 

رخ/ناش/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية