خدمة أمازون للحوسبة السحابية عانت لساعات عطلا عالميا أثر على تطبيقات كثيرة

أعلنت “أمازون ويب سرفيسز” (إيه دبليو اس)، منصة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة أمازون الأميركية العملاقة، الاثنين عبر موقعها المخصص لعمليات الصيانة أنها واجهت لساعات أعطالا تسببت بمشكلات عدة في الاتصال بمواقع وتطبيقات رائجة بينها “أمازون” و”سنابتشات” و”فورتنايت”.

وأكد الموقع الإلكتروني لقسم الصيانة في خدمات “أمازون ويب سيرفيسز” أن المهندسين احتاجوا إلى حوالى ثلاث ساعات ليتمكنوا من معالجة المشكلة التي أتاح لهم اكتشافها بداية، تزايد معدلات الأخطاء” في خدمات متعددة.

وأمكنَ تصليح العطل قرابة الساعة 10,35 بتوقيت غرينيتش، وأفادت الشركة بأن معظم عمليات خدمات “أمازون ويب سيرفيسز” عاودت العمل بشكل طبيعي، إلا أن بعض الخدمات لا تزال معطلة.

وفقا لموقع “داون ديتيكتور”، وهو موقع يرصد مشاكل الإنترنت، أدى الانقطاع إلى توقف الكثير من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك ريديت، ومنصات بث الفيديو المتنوعة مثل هولو وديزني+، بالإضافة إلى تطبيق المراسلة سيغنال، وخطوط دلتا الجوية.

وفي أوروبا، تأثر أيضا عدد من الشركات الكبرى الموفرة لخدمات تشغيل الهواتف المحمولة الكبرى، وبعض المصارف في المملكة المتحدة، وواتساب، وتيندر.

وأفاد موقع الصيانة بأن المشكلة نشأت على ما يبدو في منطقة حيوية للبنية التحتية لأمازون، وهي منطقة يو-إس إيست 1 الواقعة في الجزء الشمالي من ولاية فرجينيا الأميركية.

وقال المحلل المالي مايكل هيوسَن إن “الانقطاع أظهر مدى ارتباطنا جميعا بشركات مثل أمازون ومايكروسوفت وألفابت، في الكثير من الخدمات الإلكترونية التي نراها بديهية إلى حد ما”.

وأضاف “على المستوى الاقتصادي، يُشبه الأمر وضع جميع الموارد الاقتصادية في سلة واحدة”.

