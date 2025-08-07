خطة أمريكية تتضمن نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل

من ليلى بسام

بيروت (رويترز) – أفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اطلعت عليها رويترز بأن الولايات المتحدة قدمت إلى بيروت اقتراحا لنزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي نوقشت في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

ولم يتسن الوصول إلى وزراء من الحكومة اللبنانية للحصول على تعقيب.

ولم تعلق الجماعة على الاقتراح حتى الآن لكن ثلاثة مصادر سياسية قالت لرويترز إن وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة انسحبوا من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجا على مناقشة الاقتراح.

ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لحزب الله في هجوم العام الماضي خلال صراع تفجر في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما بدأت الجماعة في قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بداية حرب غزة.

وتهدف الولايات المتحدة من الاقتراح إلى “تمديد وتثبيت” اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني.

وجاء في الاقتراح “الحاجة الملحة لهذا الاقتراح يبرزها تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش”.

وتقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تصدر الحكومة اللبنانية في غضون 15 يوما مرسوما تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تماما بحلول 31 ديسمبر كانون الأول 2025. وستتوقف إسرائيل في هذه المرحلة أيضا عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية.

وتتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح في غضون 60 يوما على أن توافق الحكومة على “خطة مفصلة لنشر (الجيش اللبناني) لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة”. وستحدد هذه الخطة الأهداف بشأن نزع السلاح.

وستبدأ إسرائيل خلال المرحلة الثانية في الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان والإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي المرحلة الثالثة، تنسحب إسرائيل في غضون 90 يوما من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيتم تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدا لإعادة الإعمار في لبنان.

وفي المرحلة الرابعة، وفي غضون 120 يوما يجب تفكيك ما تبقى لدى حزب الله من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة.

وستنظم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمرا لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار و”تنفيذ رؤية الرئيس ترامب كي يعود لبنان بلدا مزدهرا قادرا على النمو”.

