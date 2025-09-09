The Swiss voice in the world since 1935
خفض حاد في أرقام التوظيف الأميركية بين تيسان/أبريل 2024 وآذار/مارس 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

اعلنت وزارة العمل الأميركية عن خفض كبير في عدد الوظائف المُستحدثة بين الأول من نيسان/أبريل 2024 و31 آذار/مارس 2025، مشيرة إلى أن تباطؤ سوق العمل بدأ مع نهاية ولاية جو بايدن.

ووفقا لمكتب إحصاءات العمل (BLS) انشأت الشركات الأميركية في نهاية المطاف 911 ألف وظيفة أقل خلال السنة المالية 2024-2025، أي ما يُقارب نصف العدد المعلن عنه أصلا.

يمثل ذلك متوسط مراجعة شهرية قدرها 76 الف وظيفة، تغطي الأشهر العشرة الأخيرة من ولاية جو بايدن والشهرين الأولين من ولاية دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض انه “أكبر انخفاض في التاريخ” والدليل كما أكدت المتحدثة باسم الرئاسة كارولين ليفيت في بيان، “إن الرئيس ترامب كان مُحقا: الاقتصاد في عهد (جو) بايدن كان كارثيا ولم يعد أداء مكتب إحصاءات العمل جيدا”.

قبل هذه المراجعة، ذكرت الحكومة الأميركية أن الشركات وجدت 1,8 مليون وظيفة إضافية خلال هذه الفترة.

وهذا أعلى من متوسط للمراجعات على مدى السنوات العشر السابقة، والذي بلغ حوالي 0,2% مقارنة بـ 0,6% هذا العام.

ومع ذلك، فهي تقديرات أولية ولن يُعرف العدد النهائي للوظائف التي تم استحداثها خلال هذه الفترة قبل شباط/فبراير 2026، وفقا لمكتب إحصاءات العمل.

الس/ليل/ص ك

