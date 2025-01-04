دبي استقبلت 16,79 مليون سائح دولي خلال 11 شهرا في 2024

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استقبلت دبي 16,79 مليون سائح دولي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2024، أي بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023 حين بلغ عددهم 15,37 مليون شخص، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتعود هذه الأرقام الى تقرير أداء السياحة “كانون الثاني/يناير- تشرين الثاني/نوفمبر” الصادر الجمعة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وبحسب التقرير، استقبلت الإمارة العدد الأكبر من السياح الدوليين خلال الفترة المذكورة، في شهري تشرين الثاني/نوفمبر (1,83 مليون شخص) وشباط/فبراير (1,9 مليون شخص).

حلت أوروبا الغربية في صدارة المناطق التي يزور مواطنو دولها دبي خلال الفترة المذكورة، بنسبة 20% أي نحو 3,29 مليون سائح، تبعتها جنوب آسيا مع 2,8 مليون سائح يشكلون نحو 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة بأكثر من 2,5 مليون سائح يشكلون 15%، ثم رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مع 2,3 مليون سائح يشكلون نحو 14% من مجموع زوار الإمارة.

هت/كام