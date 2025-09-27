The Swiss voice in the world since 1935
دمشق تصدر مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أصدر القضاء السوري السبت مذكرة توقيف غيابية في حق الرئيس  المخلوع بشار الأسد، بتهم “القتل العمد والتعذيب”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “سانا”، في إجراء حكومي هو الأول من نوعه منذ إطاحة الحكم السابق.

وقال قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، وفق تصريحات نقلتها الوكالة، “تم إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق المجرم بشار الأسد بتهم مرتبطة بأحداث درعا 2011″، شملت “اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية”.

ويفتح القرار القضائي، وفق العلي “الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية دوليا”، مشيرا إلى أن الإجراء جاء بناء “على دعوى مقدَّمة من ذوي ضحايا” في محافظة درعا.

وشكّلت المحافظة في العام 2011 مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد الحكم السابق، قبل ان تتحول الى نزاع مدمر أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في عموم البلاد.

وهذا الإجراء هو الأول من نوعه داخل سوريا من جانب السلطات الانتقالية.

وسبق للقضاء الفرنسي أن أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى قواته عام 2013 في الغوطة ومناطق أخرى قرب دمشق، أوقعت قتلى.

وفي تموز/يوليو، طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحقه بالتهمة نفسها، قبل أن يعود القضاء في آب/أغسطس ليصدر سبع مذكرات توقيف في حق مسؤولين كبار سابقين، بينهم الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك.

ويمكن محاكمة الرئيس السوري السابق الذي فرّ في كانون الأول/ديسمبر مع عائلته إلى روسيا، في سوريا غيابيا، إذا أمر قضاة التحقيق بمحاكمته، وفق ما أفاد مصدر قضائي في دمشق.

ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الجرائم المرتكبة في سوريا، إذ لم تصادق دمشق على نظام روما الأساسي، المعاهدة التأسيسية للمحكمة. 

وسبق أن لجأت محاكم أوروبية، خصوصا في ألمانيا، إلى مبدأ “الولاية القضائية العالمية” لملاحقة مسؤولين أمنيين سوريين سابقين ضالعين في قضايا تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في بلادهم.

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
