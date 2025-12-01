لماذا تحظى دعوات “فرض الضرائب على الأثرياء” بشعبية واسعة… لكنها نادراً ما تنجح في صناديق الاقتراع؟

أعضاء حزب الشبيبة الاشتراكيية في سويسرا، الذين كانوا وراء اقتراح ضريبة الميراث الأخيرة، يوضحون أهدافهم في برن، فبراير 2025. Keystone / Peter Klaunzer

تحظى فكرة تضييق الخناق الضريبي على الأثرياء بتأييد شعبي واسع في كثير من الأحيان. لكنها، نادرًا ما تتحوّل إلى انتصار انتخابي في الواقع، حتى عندما يُتاح للمواطنين.ات التصويت عليها مباشرة. فما السبب؟

15دقائق

يحظى مطلب المساواة بشعبية في الاتحاد الأوروبي. فقد أظهر مؤشر يوروستاترابط خارجي (Eurobarometer ) لعام 2024 أن 65% من سكان الكتلة المكونة من 27 دولة يؤيدون فرض ضريبة على أغنى 0.001%. لكن في العام الماضي، فشلت محاولة إطلاق هذه الفكرة عندما لم تتجاوز “المبادرة المواطنية” على مستوى الاتحاد الأوروبي مرحلة جمع التوقيعات. فمن أصل 450 مليون أوروبي.ة، وقّع 370 ألف شخص فقط، وهو أقل بكثير من المليون توقيع المطلوب.

وفي سويسرا، حيث الديمقراطية المباشرة ممارسة راسخة، تحظى دعوات “فرض الضرائب على الأثرياء” بفرصة أكبر لتجاوز هذه العقبة. ففي السنوات الأخيرة، وصلت مبادرات يسارية لفرض ضرائب على أرباح رأس المال (2021)، وإلغاء صفقات الإعفاءات الضريبية (2014)، أو تحديد سقف لرواتب المديرين التنفيذيين (2013) إلى التصويت الشعبي. وآخرها، اقتراح بفرض ضريبة بنسبة 50% على المواريث الكبيرة، الذي نجح مؤيدوه.اته في جمع 130 ألف توقيع – في بلد يبلغ عدد سكانه 9 ملايين نسمة – لفرض تصويت شعبي يوم الأحد.

لكن التأييد الشعبي عادة ما يتوقف عند هذا الحد. فقد فشلت جميع المقترحات المذكورة أعلاه؛ ورُفضت فكرة ضريبة الميراث بنسبة كبيرة بلغت 78% يوم الأحد 30 نوفمبر المنقضي، بعد عقد من فشل اقتراح مماثل. وإذا كانت هذه النتيجة غير مفاجئة سياسياً، إلا أنها تثير “لغزاً محيّرًا”، كما يقول باتريك إيمينيغر، عالم السياسة في جامعة سانت غالن. كما تظهر الاستطلاعات أن غالبية السويسريين.ات غير راضين.ات عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء – فلماذا لا يترجم هذا التأييد إلى انتصار في صناديق الاقتراع؟

ضريبة الميراث والواجب المدني – كيف صوت السويسريون يوم الأحد 30 نوفمبر 2025:

المزيد

المزيد الديمقراطية السويسرية الناخبون السويسريون يرفضون بأغلبية ساحقة مقترحي ضريبة الميراث والخدمة المدنية تم نشر هذا المحتوى على رفض الناخبات والناخبون في سويسرا اليوم بأغلبية ساحقة كل من مقترح فرض ضريبة جديدة على الميراثات الكبيرة، والدعوة إلى إلزام جميع المواطنين والمواطنات بأداء خدمة مدنية. طالع المزيدالناخبون السويسريون يرفضون بأغلبية ساحقة مقترحي ضريبة الميراث والخدمة المدنية

فكرة جذابة… لكن تداعياتها سلبية

بينما يتعاطف العديد من الناخبين.ات مع فكرة فرض الضرائب على الأثرياء، فإنهم.نّ يتراجعون عندما تصبح النقاشات أكثر تحديدًا، كما يوضح إيمينيغر. وقد وجدت مجموعات التركيز في ألمانيا أن “معارضي.ات الضرائب يتمسكون.نّ بموقفهم.نّ خلال النقاشات، بينما يقل حماس المؤيدين.ات الأوليين.ات عندما يواجهون.نّ حجج الطرف الآخر”، على حد قوله. في سويسرا، يُعد تراجع الحماس الأولي هذا نمطًاً كلاسيكيًا في الحملات الانتخابية، وليس فقط في القضايا الضريبية.

أما بالنسبة للحجج المطروحة، فيعتمد الأمر على نوع “ضريبة الأثرياء” المطروحة للنقاش – هل تستهدف الثروة، أم الميراث، أم أرباح رأس المال، أم شيئاً آخر؟ التفاصيل مهمة أيضًا: فمبادرة ضريبة الميراث السويسرية لعام 2015 اقترحت فرض رسوم بنسبة 20% على التركات التي تزيد عن 2 مليون فرنك سويسري (2.48 مليون دولار)؛ بينما سعى اقتراح 2025 إلى فرض 50% على المبالغ التي تتجاوز 50 مليون فرنك سويسري – وهو مستوى اعتبرته وزيرة المالية كارين كيلّير- سوتَّر “قريبًا من المصادرة”. وهناك أيضًا مسألة ما يجب فعله بالإيرادات الجديدة: هل تعزيز المعاشات التقاعدية (2015)، أم إنقاذ المناخ (2025)؟

وفي سويسرا، هناك أيضاً قضية الفدرالية: فالكانتونات الـ 26 تحتفظ باستقلالية مالية واسعة النطاق، وهي حساسة بشأن المقترحات على المستوى الوطني لفرض ضرائب جديدة – خاصة إذا كانت ضرائب ترفضها بالفعل، مثل ضرائب الميراث أو الثروة. وأخيرًا، هناك حجج “عدم معالجة المشكلة بأساليب خاطئة”: “فعدم المساواة في الثراء أفضل من المساواة في الفقر المدقع”، كما كتبرابط خارجي الفيلسوف أوليفييه ماسان.

محتويات خارجية

مخاوف من التداعيات الاقتصادية

ولكن أي كان نوع الضريبة المطروحة، فإن عاملًا رئيسيًا واحدًا يدفع عادة إلى تردد الناخبين.ات يتمثّل في الخوف من التداعيات الاقتصادية. فحتى لو تأثرت أقلية صغيرة فقط بشكل مباشر بضريبة جديدة، يظل هناك شبح هروب هذه الأقلية من البلاد، آخذة معها ثرواتها واستثماراتها. وبالفعل، كانت المخاوف بشأن الآثار السلبية على الأعمال التجارية والوظائف هي العامل الأكثر أهمية الذي أدى إلى فشل ضريبة الميراث لعام 2015، كما كتب إيمينيغر.

أما ما إذا كانت هذه المخاوف مبررة، فمن الصعب الجزم بذلك. فبعض الأمور أسهل في القياس الكمي من غيرها. على سبيل المثال، يمتلك أغنى 1% في سويسرا الآن 42% من الثروة الخاصةرابط خارجي، مرتفعة بذلك 30% مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بضعة عقود؛ كما يمثلون.نّ 40% من إيرادات ضريبة الدخل والثروة السويسرية. لكن كم عدد الذين.اللواتي سيهربون.نّ إذا تم إقرار ضريبة جديدة – وما هو تأثير هذا النزوح على إيرادات الدولة؟ في الحملة الأخيرة، حذرت الحكومة من خسائر محتملة تصل إلى 3.6 مليار فرنك سويسري سنوياً؛ بينما قدر الاقتصادي ماريوس برولارت أن النتيجة الصافية يمكن أن تتراوح بين خسارة 700 مليون فرنك سويسري ومكاسب 300 مليون فرنك سويسري.

“توقعات متذبذبة” وحملات ترهيب

هذه “التوقعات المتذبذبة”، كما وصفتها صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ (NZZ)، تتغذّى من تهديدات علنية صادرة عن أفراد أثرياء بالرحيل في حال التصويت بنعم. وقد وصفت رئيسة منظمة الشبيبة الاشتراكية، ميريام هوستيتيمان، هذا التكتيك بأنه “حملة تخويف”. لكنه كان فعالاً: فقد هيمنت حملة “الرفض” ذات الميزانية الضخمة من حيث الإعلان وحدّة النبرة، وكانت التغطية الإعلامية سلبية إلى حد كبير بشأن الضريبة، حسبما وجدت دراسةرابط خارجي. أما بالنسبة للغموض حول التأثير الاقتصادي، فهذا أيضاً يثبط المخاطرة لدى الناخبين.ات، كما يقول إيمينيغر. “التمسك بالوضع الراهن يعني أنك تعرف على الأقل ما ستحصل عليه – وفي سويسرا، الوضع الراهن ليس سيئًا”.

هل سيبقى أم سيرحل؟ أثار بيتر سبولر من شركة ستادلر للسكك الحديدية عاصفة في منتصف عام 2024 عندما قال إن ضريبة الميراث ستجبره على الهجرة. قرر البقاء. Keystone / Gian Ehrenzeller

من ضرائب الثروة إلى ضريبة القيمة المضافة – والعكس؟

في غضون ذلك، قد لا يكون الوضع الراهن المستقر أرضاً خصبة لدعوات “فرض الضرائب على الأثرياء” في المقام الأول. ففي أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين، كانت ضرائب الثروة تظهر غالبًا بسبب صدمات اقتصادية كبرى – بعد حرب، على سبيل المثال – أكثر من كونها استجابة لمخاوف بشأن عدم المساواة، كما تجد لورا سيلكوبفرابط خارجي، أستاذة السياسة العامة في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ. كما أن أصول ضرائب الميراث براغماتية: فقبل قرون، عندما كان معظم الناس فقراء جداً لدرجة لا تسمح لهم.نّ بدفع الضرائب، كان فرض الضرائب على تركات الطبقات الثرية مصدرًاً ثابتًا لدخل الدولة.

لكن، مع تحديث الأنظمة الضريبية في النصف الثاني من القرن العشرين، تغيّرت الأمور، كما توضح سيلكوبف. فمع السلام والازدهار بعد الحرب، بدأ المزيد من العمال.ات يكسبون.نّ وينفقون.نّ ما يكفي للمساهمة عبر ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة (VAT)؛ وفي الوقت نفسه، “انخفضت ضرائب الشركات، وفُصلت ضرائب أرباح رأس المال عن ضريبة الدخل، وبدأت ضرائب الثروة والميراث تختفي”. وكان يجب انتظار عقد التسعينات، لتفرض 12 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضرائب على الثروة؛ أما اليوم، فلا تفعل ذلك سوى ثلاث دول فقط.

وفي القرن الحادي والعشرين، قد تحدث تغييرات جديدة، خصوصاً على الصعيد السياسي، إذ شهدت ضرائب الثروة “عودة قوية”، كما تشير سيلكوبف. فمع تزايد أعمار السكان، وتأثيرات تغير المناخ، وزيادة الإنفاق الدفاعي الذي يطرح تحديات مالية جديدة، تسعى العديد من الدول، مثل سويسرا، إلى إيجاد مصادر دخل جديدة. وفي هذا السياق، رغم عدم توقع “إصلاحات جذرية” في الأنظمة الضريبية، قد تصبح الضرائب التصاعدية مجدداً خياراً جذاباً، “لأن الأموال متوافرة”.

محتويات خارجية

مقاربات دولية متباينة

ومع ذلك، بينما تثير دعوات “فرض الضرائب على الأثرياء” نقاشات سياسية وإعلامية، فإن سويسرا ليست الوحيدة التي ترجمت هذه النقاشات إلى سياسات أقل إبهارًا. ففي فرنسا، حظيت “ضريبة زوكمان” – التي سميت على اسم الاقتصادي الذي دافع عنها – باهتمام كبير هذا العام. لكن بينما حظي الاقتراح – وهو ضريبة بنسبة 2% على الأصول التي تزيد عن 100 مليون يورو (93 مليون فرنك سويسري) – بتأييد 86% من المواطنين.ات (وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الفرنسي لسبر الآراءرابط خارجي بتكليف من الاشتراكيين الفرنسيين)، إلا أنه لم يلق الدعم السياسي اللازم، ولم تنجح نسخة مخففة منه في كسب تأييد تحت قبة البرلمان.

ولفرنسا تاريخ في هذا الشأن: ففي عام 2014، تخلت عن “ضريبة فائقة” على الدخول المرتفعة بعد أن رحل الأثرياء؛ وتخلى إيمانويل ماكرون عن ضريبة ثروة سابقة في عام 2017.

في أماكن أخرى، تتباين الاتجاهات. فبعض الدول تشدد الإجراءات على الأثرياء: فقد رفعت النرويج معدل ضريبة الثروةرابط خارجي، وعززت إسبانيا ضريبتهارابط خارجي، وتفرض المملكة المتحدة الآن ضرائب على الأصول الخارجية، بينما تناقش اليابان ضرائب على أرباح الاستثماررابط خارجي. في المقابل تعمل دول أخرى على استقطاب الأثرياء: فإيطاليا تقدّم إعفاءات ضريبية للأثرياء منذ عام 2017، بينما يتضمن “مشروع قانون ترامب” مزايا ضريبية مختلفة للأثرياء. أما الصين، المسؤولة أمام مواطنيها.اتها بطرق غير انتخابية، فقد بدأت بفرض ضرائب على أرباح الاستثمار في الخارجرابط خارجي.

مغناطيس الثروة؟ تخطط “البطاقة الذهبية” التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم إقامة سريعة لمن يتبرع بمليون دولار للحكومة الأمريكية. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

مجموعة العشرين وتعددية الأطراف

في مواجهة هذا المزيج من المقاربات، يقول البعض إن هناك حاجة إلى نهج عالمي منسق. وبالنظر إلى حركية رأس المال، والأفراد الأثرياء، يمكن القول إن “عدم المساواة على مستوى العالم هو كل ما يهم من منظور معياري”، كما كتب ثلاثة اقتصاديين سويسريينرابط خارجي. ومع ذلك، يواجه النهج التعددي تحديات، خاصة منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب.

ففي العام الماضي، أشارت مجموعة العشرين (G20) إلى نسخة عالمية من ضريبة الثروة التي اقترحها زوكمان؛ وهذا العام، قاطعتها الولايات المتحدة. وتقول أليس بيرلوت، أستاذة القانون الدولي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف: “ليس لدي أمل كبير في أن يتم اعتماد ضريبة ثروة على المستوى العالمي في المستقبل القريب”.

وفي غضون ذلك، فإن السلطات السويسرية أقل حماساً لضريبة ثروة عالمية، حسبما ذكرت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ رابط خارجيالعام الماضي. وفي هذا الصدد، تعد البلاد بالفعل استثناءً: فإلى جانب إسبانيا والنرويج، هي واحدة من ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لا تزال تحتفظ بمثل هذه الضريبة. “إنها أيضاً الدولة الوحيدة التي لديها ضريبة ثروة فعالة تدر إيرادات كبيرة – وهذا معترف به دوليًا”، كما قال الاقتصادي فلوريان شوير من جامعة زيورخ لصحيفة تاغس أنتسايغر.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بالتس ريغندينغر ضريبة الميراث: هل يساهم الأثرياء بالفعل بما يكفي؟ في 30 نوفمبر، ستصوت سويسرا على ضريبة ميراث جديدة. ما مدى منطقية مطالبها؟ شارك في الحوار 82 إعجاب عرض المناقشة

تحرير: بنيامين فون فيل

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

كيف نترجم باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ نستخدم في بعض المقالات أدوات الترجمة التلقائية، مثل ديبل وغوغل. يُراجع كل مقال مترجَم بعناية من طرف المحررين لضمان دقة المحتوى. تتيح لنا هذه الأدوات تخصيص وقت أكبر لإنتاج مقالات معمّقة وتحليلية. لمعرفة المزيد حول كيفية استخدامنا لأدوات الذكاء الاصطناعي، يُرجى زيارة قسم “مبادئ العمل الصحفي” على موقعنا.

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"