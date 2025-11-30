Por qué los llamamientos a ‘gravar a las personas ricas’ son ruidosos, populares y rara vez exitosos

La idea de poner límites a las personas ricas suele contar con un amplio apoyo público. En la práctica, rara vez tiene éxito, incluso cuando la ciudadanía puede votar directamente sobre ello. ¿Por qué?

La desigualdad es impopular en la Unión Europea (UE). En todo el bloque de 27 países, el 65 % de la ciudadanía apoyaría un impuesto sobre el 0,001 % más rico, según una encuesta Eurobarómetro de 2024. Pero el año pasado, un intento de poner en marcha esta idea fracasó cuando una Iniciativa Ciudadana a escala de la UE ni siquiera superó la fase de recogida de firmas. De 450 millones de europeas y europeos, solo 370.000 firmaron, muy lejos del millón necesario.

En Suiza, donde la democracia directa está bien engrasada, los llamamientos a gravar a las personas ricas tienen más posibilidades de superar ese primer umbral. En los últimos años, iniciativas de izquierda para gravar las ganancias de capital (2021), eliminar los acuerdos fiscales a tanto alzado (2014) o limitar las remuneraciones ejecutivas (2013) han logrado llegar a una votación pública. La más reciente, una propuesta de un gravamen del 50 % sobre las grandes sucesiones, reunió 130.000 firmas —en un país de 9 millones— y forzó una votación pública el domingo.

El apoyo público suele quedarse ahí. Todas las propuestas mencionadas fracasaron; la idea del impuesto de sucesiones fue rechazada por un contundente 78 %, una década después de que una propuesta similar también fracasara. Y aunque esto no sorprenda políticamente, sí plantea un enigma, afirma Patrick Emmenegger, politólogo de la Universidad de San Galo. Las encuestas también muestran que una mayoría de la ciudadanía suiza no está satisfecha con la creciente brecha de riqueza entre personas ricas y personas pobres. ¿Por qué esto no se traduce en las urnas?

Buena idea, efectos negativos

Aunque muchas personas votantes simpatizan con la idea de gravar a las personas ricas, retroceden cuando los debates se vuelven concretos, explica Emmenegger. Los grupos de enfoque en Alemania han encontrado que «los opositores a los impuestos se mantienen firmes durante los debates, mientras que quienes apoyaban inicialmente la propuesta se muestran menos entusiastas al enfrentarse a los argumentos del otro lado», señala. En Suiza, esta disminución del entusiasmo inicial es un patrón clásico en las campañas de votación, y no solo en cuestiones fiscales.

En cuanto a los argumentos, depende del tipo de «impuesto a las personas ricas» que se debate: ¿apunta a la riqueza, a las herencias, a las ganancias de capital o a otra cosa? Los detalles también importan: la iniciativa suiza de impuesto de sucesiones de 2015 proponía un gravamen del 20 % sobre los patrimonios superiores a 2 millones de francos suizos (2,48 millones de dólares); la propuesta de 2025 buscaba un 50 % sobre montos superiores a 50 millones de francos suizos, un nivel considerado «cercano a la expropiación» por la ministra de Finanzas Karin Keller-Sutter. También está la cuestión de qué hacer con los nuevos ingresos: ¿aumentar las pensiones (2015) o salvar el clima (2025)?

Mientras tanto, en Suiza existe además el tema del federalismo: los 26 cantones conservan una amplia soberanía fiscal y son sensibles a las propuestas nacionales de nuevos impuestos, especialmente si se trata de algo que ya gravan, como los impuestos sobre herencias o la riqueza. Y, por último, están los clásicos argumentos de efecto descendente o las advertencias de no abordar el problema equivocado: «la desigualdad en la opulencia es mejor que la igualdad en la miseria», escribióEnlace externo el filósofo Olivier Massin.

Temores sobre las consecuencias económicas

Pero sea cual sea el tipo de impuesto que se debate, un factor clave suele explicar la reticencia de la ciudadanía: las preocupaciones sobre las consecuencias económicas. Incluso si solo una minoría muy pequeña se viera directamente afectada por un nuevo impuesto, siempre existe el espectro de que esta minoría abandone el país llevándose su riqueza e inversiones. De hecho, las preocupaciones sobre los efectos negativos en las empresas y el empleo fueron el factor más importante que condenó al impuesto de sucesiones de 2015, según ha escritoEnlace externo Emmenegger.

Si tales temores están justificados es más difícil de decir. Algunas cosas son más fáciles de cuantificar que otras. Por ejemplo, el 1 % más rico en Suiza posee actualmente el 42 % de la riqueza privadaEnlace externo, frente al 30 % de hace unas décadas; también representan el 40 % de la recaudación de impuestos sobre la renta y la riqueza en Suiza. Pero, ¿cuántas personas abandonarían el país si se aprobara un nuevo impuesto y qué efecto tendría un éxodo sobre los ingresos estatales? En la campaña reciente, el gobierno advirtió sobre posibles pérdidas de hasta 3.600 millones de francos suizos al año; el economista Marius Brülhart estimóEnlace externo que el resultado neto podría situarse entre una pérdida de 700 millones y un aumento de 300 millones de francos suizos en la recaudación fiscal.

«Proyecciones inciertas»

Estas «proyecciones inciertas», como las calificó el diario Neue Zürcher Zeitung (NZZ), se vieron alimentadas por las amenazas públicas de personas ricas de abandonar el país en caso de un voto afirmativo. Esta táctica fue calificada de «campaña del miedo» por la presidenta de los Jóvenes Socialistas, Mirjam Hostetmann. Pero fue efectiva: la campaña del «no», con gran presupuesto, dominó en términos de publicidad y de marcar la agenda, y la cobertura mediática fue en gran parte negativa respecto al impuesto, según un estudioEnlace externo.

En cuanto a la incertidumbre sobre el impacto económico, esto también desalienta la toma de riesgos por parte de la ciudadanía, señala Emmenegger. «Mantenerse en el statu quo significa que al menos sabes qué obtienes, y en Suiza, el statu quo no es terrible».

¿Se quedará o se irá? Peter Spuhler, de Stadler Rail, provocó una tormenta a mediados de 2024 cuando dijo que el impuesto de sucesiones le obligaría a emigrar. Decidió quedarse. Keystone / Gian Ehrenzeller

De los impuestos sobre la riqueza al IVA – ¿y de vuelta?

Mientras tanto, un statu quo decente podría no ser terreno fértil para los llamamientos a «gravar a las personas ricas» en primer lugar. A finales del siglo XIX y durante el XX, los impuestos sobre la riqueza surgían más probablemente a raíz de grandes sacudidas económicas —por ejemplo, tras una guerra— que por preocupaciones sobre la desigualdad, según encuentraEnlace externo Laura Seelkopf, profesora de políticas públicas en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Los orígenes de los impuestos sobre herencias también son pragmáticos: hace siglos, con la mayoría de la población demasiado pobre para pagar impuestos, gravar las herencias de las clases adineradas era una fuente sólida de ingresos para el Estado.

Las cosas cambiaron a medida que los sistemas fiscales se modernizaron en la segunda mitad del siglo XX, explica Seelkopf. Con la paz y la prosperidad posteriores a la guerra, más personas trabajadoras comenzaron a ganar —y gastar— lo suficiente para contribuir mediante el impuesto sobre la renta o el IVA; al mismo tiempo, «los impuestos corporativos bajaron, los impuestos sobre las ganancias de capital se separaron del impuesto sobre la renta, y los impuestos sobre la riqueza y las herencias comenzaron a desaparecer». En 1990, 12 países de la OCDE gravaban la riqueza; hoy, solo tres lo hacen.

En el siglo XXI, las cosas podrían estar cambiando de nuevo, al menos a nivel político, donde la tributación de la riqueza ha experimentado un «regreso espectacular», escribe Seelkopf. A medida que el envejecimiento de la población, el cambio climático y el gasto en defensa plantean nuevos desafíos fiscales, muchos países —incluida Suiza— buscan nuevas fuentes de ingresos. En este contexto, aunque no espera grandes «reformas totales» de los sistemas fiscales, la tributación progresiva podría volver a resultar atractiva, «simplemente porque allí está el dinero».

Variedad de enfoques internacionales

Aunque los llamamientos a «gravar a las personas ricas» han generado debates políticos y mediáticos, no es solo en Suiza donde la traducción concreta a políticas ha sido menos espectacular.

En Francia, el «impuesto Zucman», llamado así por el economista que lo promovió, atrajo gran atención este año. Pero, aunque la propuesta —un gravamen del 2 % sobre activos superiores a 100 millones de euros (93 millones de francos suizos)— contaba con el apoyo del 86 % de la ciudadanía (según una encuesta de IFOP encargada por los socialistas francesesEnlace externo), no funcionó políticamente: ni siquiera una versión suavizada fue aprobada en el parlamento. Francia tiene antecedentes en este tema: en 2014, eliminó un «superimpuesto» sobre los ingresos altos tras la marcha de personas adineradas; Emmanuel Macron suprimió un impuesto sobre la riqueza en 2017.

En otros lugares, hay tendencias mixtas. Algunos países están endureciendo las condiciones para las personas ricas: Noruega aumentóEnlace externo su impuesto sobre la riqueza, España lo consolidó, el Reino Unido ahora grava activos offshore, mientras Japón ha estado debatiendo impuestos sobre ganancias de inversión. Otros buscan atraer a las personas adineradas: Italia tiene un régimen de impuestos a tanto alzado desde 2017, mientras que el «One Big Beautiful Bill» de Donald Trump incluye diversas ventajas fiscales para las personas ricas. China, que rinde cuentas a su ciudadanía de manera no electoral, ha comenzado a gravar las ganancias de inversión en el extranjero.

¿Imán para la riqueza? Una «tarjeta dorada» propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea ofrecer la residencia por la vía rápida a quienes donen un millón de dólares al gobierno estadounidense. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

El G20 y el multilateralismo

Frente a este mosaico de enfoques, algunas personas consideran que se necesita un enfoque global coordinado. Dada la movilidad del capital y de las personas ricas, se podría argumentar que «la desigualdad mundial es lo único que importa desde un punto de vista normativo», han escrito tres economistas suizos. Sin embargo, el multilateralismo enfrenta desafíos, especialmente desde la reelección de Donald Trump. El año pasado, el G20 se refirió a una versión global del impuesto sobre la riqueza de Zucman; este año, la cumbre fue boicoteada por Estados Unidos.

«No tengo muchas esperanzas de que un impuesto sobre la riqueza se adopte a nivel global en un futuro cercano», dice Alice Pirlot, profesora de derecho internacional en el Graduate Institute de Ginebra.

Mientras tanto, las autoridades suizas muestran menos interés en un impuesto global sobre la riqueza, informóEnlace externo el NZZ el año pasado. En este aspecto, el país ya es una excepción: junto con España y Noruega, es uno de los tres estados de la OCDE que aún mantiene este tipo de gravamen. «También es el único país con un impuesto sobre la riqueza en funcionamiento que genera ingresos significativos; esto se reconoce internacionalmente», dijo el economista Florian Scheuer, de la Universidad de Zúrich, al Tages-Anzeiger.

Editado por Benjamin von Wyl traducido del inglés con apoyo de IA /José Kress

