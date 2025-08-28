رؤساء بلديات أوروبيون يزورون اسطنبول تضامنا مع أكرم إمام أوغلو

أشاد رؤساء بلديات أوروبيون الخميس بشجاعة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المسجون بتهم فساد، خلال زيارة للمدينة التركية.

وحثّ الوفد المكون من عشرة أعضاء، والذي زار مبنى بلدية إسطنبول وسجن سيليفري في الضواحي الغربية لإسطنبول حيث يُحتجز إمام أوغلو، السلطات التركية على احترام الديموقراطية وسيادة القانون.

ونظمت شبكة يوروسيتيز، التي تمثل أكثر من 200 مدينة في 38 دولة أوروبية، الزيارة تعبيرا عن الدعم لإمام أوغلو، الذي سُجن في آذار/مارس الماضي بتهم يقول معارضون إنها ذات دوافع سياسية.

وعبّر إمام أوغلو، في بيان نُقل على حسابه في منصة إكس عن “امتنانه الصادق” لرؤساء البلديات الأوروبيين، مضيفا أن تضامنهم “عزز النضال من أجل مستقبل ديموقراطي” في تركيا.

وضمّ الوفد، الذي رافقته زوجة إمام أوغلو ديلك كايا، رؤساء بلديات أثينا وبرشلونة وبودابست وصوفيا وتيميشوارا وأوتريخت وزغرب، بالإضافة إلى ممثلين لمدينتي باريس ومدريد.

وصرح نوري أصلان القائم بأعمال رئيس بلدية إسطنبول، والذي رافق الوفد، بأن وزارة العدل التركية رفضت طلبهم زيارة إمام أوغلو في السجن.

وقال خاومي كولبوني، رئيس بلدية برشلونة ونائب رئيس منظمة يوروسيتيز إن “رؤساء البلديات الأوروبيين متحدون من أجل الحرية والديموقراطية وسيادة القانون”.

وأضاف: “رئيس البلدية إمام أوغلو ليس وحيدا”.

وإمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكبر منافس سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان.

وأشعل اعتقاله فتيل أسوأ احتجاجات في تركيا منذ أكثر من عقد.

كما يواجه عددا من التهم الأخرى التي قد تمنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2028.

وعلى مدار الأشهر العشرة الماضية، اعتقلت السلطات التركية 17 رئيس بلدية من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو، واستبدلت مسؤولين منتخبين في ثلاث بلديات على الأقل بأمناء معينين من الحكومة.

وقال إمام أوغلو في بيان تلته زوجته: “نعيش في عصر تحولت فيه العدالة إلى سلاح… لكن اعلموا أن عزيمتي لم تتزعزع… حتى وأنا خلف القضبان، أواصل النضال من أجل الديموقراطية”.

ورأى رئيس بلدية زغرب توميسلاف توماسيفيتش أن حملة القمع ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض مثيرة للقلق.

وأضاف “أنا مقتنع شخصيا بأن رئيس البلدية إمام أوغلو بريء… إنه أحد أكثر رؤساء البلديات احتراما في أوروبا”.

بدورها قالت رئيسة بلدية أوتريخت شارون ديكسما إن الزيارة تهدف إلى “زيادة الوعي والضغط على أولئك الذين يستطيعون تغيير هذا الوضع”.

وأضافت “هذا (الوضع) يجب أن ينتهي الآن: الرجاء إطلاق سراح إمام أوغلو”.

